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Četrdeset pet kilograma droge, čija se vrednost procenjuje na više od milion i po evra, zaplenjeno je u velikoj policijskoj akciji u Dobanovcima. Dvojica osumnjičenih zatečena su u teretnom vozilu sa paketima kokaina i kanabisa, dok je treći uhapšen nakon što je na benzinskoj stanici preuzeo torbu sa narkoticima.

Međutim, ova zaplena samo je deo mnogo veće slike. Za prvih šest meseci ove godine u Srbiji je zaplenjeno čak sedam i po tona droge, a evropske službe upozoravaju da kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana više nisu samo posrednici, one odlaze direktno u zemlje proizvođača, kontrolišu transport i stvaraju nove rute preko Afrike, mora i manjih evropskih luka.

Kako policija otkriva ovakve transporte, da li hapšenjem kurira može da se stigne do nalogodavaca i zašto rekordne zaplene još ne gase uličnu prodaju, za emisiju "Redakcija", analizirao je Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

- Iz ovoga možemo da vidimo da policijske akcije, koje se sprovode pod određenim nazivima ili kodnim brojevima, neprekidno traju. One se ne zaustavljaju. S druge strane, imamo kriminalne grupe koje takođe ne odustaju. Ljudi koji se bave tim poslovima nastavljaju da rade uprkos hapšenjima i zaplenama, kao što smo videli i u ovom slučaju. Droga i ovakvi tovari mogu biti otkriveni kroz ciljane ili slučajne kontrole policije. Kada iskusan policajac zaustavi vozilo i pregleda tovar, bilo da je reč o kamionu ili putničkom automobilu, on kroz razgovor sa ljudima i njihovo ponašanje može da proceni da li postoji nešto sumnjivo i da izvrši pretres - rekao je Ćirović.

Foto: Kurir Televizija

Akcija koja je dugo pripremana

Objasnio je da je velika zaplena rezultat pažljivog rada policije i praćenja aktivnosti osumnjičenih.

- U ovom slučaju nije bila reč o slučajnoj kontroli. Ovo je veoma značajna zaplena, vredna oko 2,5 miliona evra. Radi se o sinhronizovanoj akciji policije i operativaca, kojoj je prethodio dugotrajan operativni rad na terenu, rad sa saradničkom mrežom i prikupljanje informacija. Oni su zatečeni tokom primopredaje, što ukazuje na to da su praćeni i da je izabran najbolji trenutak za njihovo hapšenje - kaže on.

Pukovnik je istakao da je za policiju najvažnije da razotkrije širi lanac i utvrdi sve veze iza ilegalne trgovine drogom.

- Cilj je bio da se obuhvati šira grupa ljudi, a ne samo oni koji su pronađeni sa drogom. Trojica kod kojih je droga pronađena uhapšeni su na delu i tu nema mnogo prostora za odbranu. Međutim, za policiju je mnogo važnije da utvrdi odakle droga dolazi, kojim kanalima je prošla i ko se sve nalazi u lancu. Nekada policija dozvoli da se određena aktivnost nastavi kako bi se došlo do većeg broja ljudi. Takve akcije mogu trajati mesecima, jer uhapšeni predstavljaju samo jednu kariku u čitavom lancu - objasnio je.

Foto: MUP Srbije

- Važno je otkriti ceo lanac - od proizvođača, preko organizatora transporta i distribucije, pa sve do krajnjeg korisnika. Trgovina drogom jedan je od najunosnijih poslova za kriminalne grupe i donosi ogromnu zaradu. Međutim, taj posao je veoma organizovan. Jedna grupa pronalazi drogu i dogovara posao, druga organizuje transport, treća prihvat, a četvrta distribuciju do mesta prodaje. Kada je reč o ovoj konkretnoj zapleni, istraga će pokazati da li je pronađena samo ta količina ili je ona deo veće količine koja se već nalazi u Srbiji i čiji je deo krenuo u dalju distribuciju - naveo je Ćirović.

Ćirović je upozorio da kriminalne grupe i dalje pronalaze načine za krijumčarenje narkotika, dok policija nastavlja borbu protiv organizovanih kanala koji drogu preko Balkanske rute vode ka Evropi.

- Naše granice su prilično dobro obezbeđene. Nadziru se termovizijskim kamerama, ljudstvom i drugim sredstvima. Ipak, granicu nikada ne možete hermetički zatvoriti. Postoje kanali i načini na koje kriminalne grupe pokušavaju da ih koriste. To je stalna borba policije protiv narkogrupa. Rezultati koje vidimo u prethodnom periodu predstavljaju veliki uspeh policije. Srbija se nalazi na jednoj od ključnih ruta kojom droga sa juga - iz pravca Bugarske, Albanije i Severne Makedonije - ulazi na naš prostor sa namerom da se dalje distribuira ka Evropi. U poslednje vreme i turske luke postaju značajne za te tokove, kao i pravci iz Afrike, što ranije nije bio toliko izražen slučaj. Droga se uglavnom kreće sa juga ka zapadu, a ne treba zaboraviti ni Avganistan, koji je dugo bio jedan od najvećih proizvođača narkotika - maka - za emisiju "Redakcija", podsetio je Ćirović.

02:44 ZAPLENJENA DROGA VREDNA VIŠE OD MILION I PO EVRA U DOBANOVCIMA! Pukovnik za Kurir TV otkrio zašto kriminalne grupe i dalje rade: "Važno je otkriti ceo lanac" Izvor: Kurir televizija

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