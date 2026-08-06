Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je juče rešenje kojim je prema troje okrivljenih za ubistvo pekara Radivoja Gajičića (73) 2. avgusta na Karaburmi, odredio pritvor do 30 dana.

- Pritvor je prema okrivljenima M.S, M.Đ i M.K. određen iz svih zakonskih razloga, i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost da će ometati postupak uticanjem na svedoke, te usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Pronađen go i vezan, prethodno opljačkan Foto: Ilija Ilić

Okrivljenima je, kako se dodaje, na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Podsetimo, Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva, na saslušanju su se branili ćutanjem, posle čega je tužilaštvo stavilo predlog sudu da im odredi pritvor.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se stavlja na teret krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora.

- Postoje osnovi sumnje da su 2. avgusta u večernjim časovima, automobilom "fiat punto", osumnjičeni dovezli u blizinu piljarnice i stana oštećenog, nakon čega je Milica Đ., po prethodnom dogovoru sa oštećenim, ušla u njegov stan, pa je po prethodno sačinjenom planu i u nameri da ga dovede u bespomoćan položaj i time omogući nesmetano izvršenje dogovorenog krivičnog dela, započela sa njim intiman odnos - opisano je šta je prethodilo stravičnom zločinu.

Hapšenje osumnjičenih Foto: Mup



Navela ga je, kako se sumnja, da u potpunosti skine odeću, a potom ga je uz negov pristanak, vezala pertlama za ruke i noge, čime mu je bilo onemogućeno da pruži bilo kakav otpor, nakon čega je u stan ušao Mario S.

- Potom su Mario S. i Milica Đ. oborili oštećenog na pod, stavili mu u usta tkaninu koju su vezali pertom preko usta i gurali mu je dublje u usnu duplju, a glavu mu zabacivali unazad uz trzaje, usled čega je kod oštećenog nastupila smrt. Mario S. i Milica Đ. su zatim, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i iz sefa oduzeli oko 11.000 evra, delom u dinarskim apoenima, a delom u evrima, dok je za to vreme Martina K. ostala u putničkom motornom vozilu ispred zgrade, posmatrala prilaz objektu i bila spremna da upozori okrivljene ukoliko se neko pojavi - otkriveno je ko je kakvu ulogu u zločinu imao.

Nakon izvršenog krivičnog dela, kako se dodaje u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, svo troje osumnjičenih su se zajedno udaljili sa lica mesta navedenim vozilom, a potom podelili oduzeti novac.