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Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata mladiću iz Novog Pazara S.S., osumnjičenom za nanošenje lakih telesnih povreda, kao i državljaninu Bosne i Hercegovine B.A, zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga državljanki Srbije.

Iz ulcinjskog tužilaštva su se oglasili povodom ova dva slučaja i saopštili da je to tužilaštvo Osnovnom sudu u tom gradu predložilo i određivanje pritvora tim osobama.

- Osnovano se sumnja da je S.S. izvršio dva krivična dela laka telesna povreda, na način što je u blizini jednog ugostiteljskog objekta na Velikoj plaži sa drvenom motkom udario dvojicu Tutinaca po glavi i telu i naneo im lake telesne povrede- navode iz tužilaštva.

Oni dodaju i da se osnovano sumnja da je u drugom slučaju na Adi Bojani uhapšeni državljanin Bosne B.A. izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

- Sumnja se da je on u putničkom vozilu koji koristi, oštećenoj državljanki Srbije dao na uživanje kokain - navodi se u saopštenju.

(RTCG)

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