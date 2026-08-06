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Ruskinja Ljudmile Turkove Konstantinove, koja je ubijena 26. jula u Beogradu, kreminara je danas na beogradskom groblju Lešće u 11 sati. Opelu je danas prisustvovala i njena majka, koja je prema pisanju ruskih medija, pre nekoliko dana doputovala u Beograd kako bi preuzela telo ćerke, kao i nekoliko prijatelja.

Lepa Ruskinja, za čije se ubistvo sumnjiči turksi državljanin K. E. prema njihovim navodima, počivaće u mestu Puškin u predgrađu Sank Peterburga, odakle je rodom.

Poslednja slika Ruskinje Foto: Printscreen, Kurir

Ljudmila je, podsetimo, nestala 25. jula. Poslednji put, majci se javila te večeri oko 23.20 sati. Kako je istraga pokazala, kobne noći otišla je sa K. E. u njegov iznajmljeni stan u Borči u kom je ubijena 26. jula u ranim jutarnjim satima.

Kamere su snimile kako zajedno ulaze u zgradu, a potom i kako on iznosi njeno telo u koferu.

Podsetimo, turski državljanin uhapšen je u poslednjem trenutku po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u trenutku kada je pokušao da napusti Srbiju i ukrca se na let za Istanbul.