LEPA LJUDMILA KREMIRANA DANAS NA GROBLJU U BEOGRADU: Turski državljanin svirepo je ubio u Borči, njena majka na poslednjem ispraćaju
Ruskinja Ljudmile Turkove Konstantinove, koja je ubijena 26. jula u Beogradu, kreminara je danas na beogradskom groblju Lešće u 11 sati. Opelu je danas prisustvovala i njena majka, koja je prema pisanju ruskih medija, pre nekoliko dana doputovala u Beograd kako bi preuzela telo ćerke, kao i nekoliko prijatelja.
Lepa Ruskinja, za čije se ubistvo sumnjiči turksi državljanin K. E. prema njihovim navodima, počivaće u mestu Puškin u predgrađu Sank Peterburga, odakle je rodom.
Ljudmila je, podsetimo, nestala 25. jula. Poslednji put, majci se javila te večeri oko 23.20 sati. Kako je istraga pokazala, kobne noći otišla je sa K. E. u njegov iznajmljeni stan u Borči u kom je ubijena 26. jula u ranim jutarnjim satima.
Kamere su snimile kako zajedno ulaze u zgradu, a potom i kako on iznosi njeno telo u koferu.
Podsetimo, turski državljanin uhapšen je u poslednjem trenutku po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u trenutku kada je pokušao da napusti Srbiju i ukrca se na let za Istanbul.
On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirao krivicu, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana i sumnjiči se za teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora.