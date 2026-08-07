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Elizabeta Gojković (53) poginula je pre skoro osam meseci u selu Vrelo kod Niša na način koji se događa "jednom u milion godina", i to na stotinak metara od svoje kuće kada je krenula na Tvrđavsku pijacu gde je prodavala kandirano i drugo suvo voće.

Kada je rano ujutru izašla iz dvorišta, krenula je pored puta travnatim terenom. U tom trenutku pored nje je prošao autobus "Niš ekspresa", sa kog se otvorio poklopac motora i usmrtio nesrećnu ženu.

Elizabeta Gojković Foto: Društvene Mreže

Oko šest ujutru, u vreme kada je bila magla, vrata od motora autobusa otkačila su se iz šarki i nakon udarca odbacila ženu nekoliko metara.

Lizin, kako su je svi zvali, zet Radovan Blagojević kaže danas da je naloženo veštačenje tog autobusa od strane Saobraćajnog instituta u Beogradu.

- Situacija je takva da se čeka to veštačenje, ali jasno je kako je poginula. Vozač je izjavio da je nije video tog jutra, ali to malo može da odgovara istini. Videli su je svi ljudi sa stanice koji tada polaze za Niš. Nesporno je da se taj poklopac otvorio dok je ona prolazila, a i vozač je neposredno posle nesreće izjavio da je brava od tog poklopca često bila u kvaru - rekao nam je Blagojević.

Radovan Blagojević Foto: Kurir/M.S.

On kaže da od njihove kuće do stanice ima stotinak metara, ali neobeleženih pešačkih staza.

- Mi smo sada pokrenuli sa Gradom Nišom inicijativu da se tu izgradi trotoar koji je odavno trebalo i da postoji. To je odobreno jer tu pešače svi i deca koja idu u školu. Neshvatljivo je da se za osam meseci "Niš ekspres" nije ni jednom oglasio. Mi smo pokušali da ih kontaktiramo, da porazgovaramo, ali nikakvih komentara nema - napominje on.

Foto: Kurir.rs/M.S.