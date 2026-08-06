Slušaj vest

Jedna osoba izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Zemunu, saznaje Kurir!

Kako nam je potvrđeno, u 11.25 časova prijavljeno je da se jedna osoba nalazi zaglavljena ispod kamiona.

Po dolasku na lice mesta, pripadnici hitnih službi ustanovili su da je u saobraćajnoj nesreći jedno lice ostalo priklješteno ispod kabine teretnog vozila.

Na teren je ubrzo stigla i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt, jer povređena osoba nije davala znakove života.

Na mestu tragedije intervenisale su nadležne službe, koje su obezbedile područje i započele uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.