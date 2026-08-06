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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, rasvetlili su devet teških krađa i uhapsili S. R. (19) iz okoline Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela, kao i krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, on je, u prethodnih mesec dana, na ulici i u ulazima zgrada na području Novog Sada, s leđa prilazio Novosađankama i kidao zlatne ogrlice sa vrata.

Takođe, S. R. se tereti da je prilikom hapšenja i pokušaja bekstva, nogom udario policijskog službenika, nanevši mu teške telesne povrede.

Krivične prijave protiv osumnjičenog će biti podnete nadležnom javnom tužilaštvu u redovnom postupku, a on je sproveden u Vaspitno-popravni dom u Kruševcu na izdržavanje prethodno izrečene kazne.

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