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Stanari zgrade na Zvezdari, gde je u noći između srede i četvrtka oko tri sata odjeknula snažna eksplozija, još su u šoku zbog prizora koji su ih dočekali nakon detonacije. Kako kažu za Kurir, eksplozija je bila toliko jaka da je probudila ceo kraj, a zgrada se zatresla kao da je, kako dodaju, izbio zemljotres.

- Bio je to strašan prasak. Skočili smo iz kreveta misleći da se nešto urušilo. Prozori su zveckali, vrata su se tresla, a kada smo izašli napolje videli smo delove fasade i gelere. Nikome nije bilo jasno šta se dogodilo u prvi mah - priča jedan od stanara.

1/4 Vidi galeriju Bačena bomba na zgradu na Zvezdari Foto: Kurir

Komšije smatraju da je prava sreća što eksplozivna naprava nije završila na terasi mladića za kog se sumnja da je bio meta napada.

- Koliko smo čuli, bomba je trebalo da završi na njegovoj terasi, ali se odbila i pala dole između parkiranih automobila. Da je završila gde su napadači očigledno planirali, ko zna kakve bi bile posledice. Moglo je da izgori pola zgrade, da strada neko od stanara ili prolaznika. Ovo je stvarno bila sreća u nesreći - kaže jedan od komšija.

Drugi stanari navode da je detonacija bila izuzetno snažna.

- Toliko je buknulo i eksplodiralo da smo pomislili da je eksplodirao automobil ili plinska boca. Tek kada smo izašli napolje imali smo šta i da vidimo, oštećene automobile i polomljena stakla na lokalu ispod. Jezivo je bilo - priča sagovornik.

Komšije podsećaju da ovo nije prvi put da se isti mladić našao na meti.

- Pre nekih mesec dana zapalili su mu automobil i koliko znamo ti napadači još uvek nisu identifiovani. Sada bomba ispred zgrade. Očigledno se neko baš nameračio na njega. Pitamo se šta je sledeće? Nije normalno da se u tako kratkom periodu dese dva ovako ozbiljna napada. Najviše nas brine što svi mi živimo ovde i što je neko mogao da strada ni kriv ni dužan - kažu stanari.

Kako je Kurir već pisao, policija je na mestu incidenta obavila razgovor sa A. O. (24), stanarom zgrade koji se ranije nalazio u policijskoj evidenciji i koji je osuđivan. On je policiji ispričao da sumnja da je eksplozivna naprava bila namenjena upravo njemu, navodeći da je bačena ka njegovoj terasi, ali da se odbila i pala na trotoar između parkiranih vozila, gde je i eksplodirala.

Prema prvim informacijama sa terena, najverovatnije je korišćena ručna bomba M-75.

Od siline detonacije oštećena su tri parkirana automobila, popucali su izlozi na obližnjim lokalima, dok su vidljiva oštećenja nastala i na fasadi, kao i na ulaznim vratima susedne zgrade.

Uprkos silini eksplozije, u incidentu nije bilo povređenih.