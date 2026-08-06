EVO ŠTA SE DEŠAVA SA VOZAČEM KAMIONA KOJI JE USMRTIO DVOJICU RADNIKA KOD ŠAPCA! Odlučio ovako da se brani, pa tužilaštvo zatražilo odmah pritvor!
U Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu saslušan je osumnjičeni I. J. (40), vozač kamiona koji se sumnjiči da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u mestu Ribari kod Šapca, u kojoj su poginula dvojica radnika preduzeća "Signal Sombor", saznaje Kurir!
Kako je rečeno za Kurir, osumnjičeni je na saslušanju iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.
- Nakon saslušanja osumnjičenog, koji je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu podnelo je Osnovnom sudu u Šapcu predlog za određivanje pritvora na osnovu člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo - naveli su iz OJT Šabac za Kurir.
Podsetimo, tragedija se dogodila juče 5. avgusta oko 7.40 časova na 24. kilometru moto-puta M-3, u mestu Ribari.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da I. J. upravljajući kamionom sa prikolicom iz pravca Šapca ka Loznici, nije prilagodio brzinu uslovima na putu, usled čega je prednjim delom vozila udario u pešake A. M. i P. L.,radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije "Signal Sombor", koji su se nalazili na mestu izvođenja radova.
Nakon toga kamion je udario i u zaustavljeno službeno vozilo, potom prešao na levu stranu kolovoza i završio u zaštitnoj metalnoj ogradi.
Nažalost, A. M. i P. L. podlegli su povredama na licu mesta, dok je na vozilima pričinjena velika materijalna šteta.
Vozač kamiona je odmah nakon nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu. Po nalogu dežurnog javnog tužioca uzeti su mu uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualnog prisustva psihoaktivnih supstanci, dok mu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.