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Kako je rečeno za Kurir, osumnjičeni je na saslušanju iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

- Nakon saslušanja osumnjičenog, koji je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu podnelo je Osnovnom sudu u Šapcu predlog za određivanje pritvora na osnovu člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo - naveli su iz OJT Šabac za Kurir.

00:21 Kamion koji je učestvovao u nesreći na putu Šabac Loznica Izvor: Kurir

Podsetimo, tragedija se dogodila juče 5. avgusta oko 7.40 časova na 24. kilometru moto-puta M-3, u mestu Ribari.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da I. J. upravljajući kamionom sa prikolicom iz pravca Šapca ka Loznici, nije prilagodio brzinu uslovima na putu, usled čega je prednjim delom vozila udario u pešake A. M. i P. L.,radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije "Signal Sombor", koji su se nalazili na mestu izvođenja radova.

Nakon toga kamion je udario i u zaustavljeno službeno vozilo, potom prešao na levu stranu kolovoza i završio u zaštitnoj metalnoj ogradi.

Nažalost, A. M. i P. L. podlegli su povredama na licu mesta, dok je na vozilima pričinjena velika materijalna šteta.