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Na Novom Beogradu danas je došlo do jezivog porodičnog zločina kada je, kako se sumnja, sin ubio svoju majku, nezvanično saznaje Kurir!

Na lice mesta odmah su upućene policijske patrole koji su telo nesrećne žene zatekli u stanu, a ekipa Hitne pomoć mogla je samo da konstatuje smrt žene.

Uviđaj u toku, utvrđuju se sve okolnosti.

Za sada nisu poznati motiv niti okolnosti koje su prethodile zločinu. Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

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