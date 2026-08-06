Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na Novom Beogradu danas je došlo do jezivog porodičnog zločina kada je, kako se sumnja, sin ubio svoju majku, nezvanično saznaje Kurir!

Na lice mesta odmah su upućene policijske patrole koji su telo nesrećne žene zatekli u stanu, a ekipa Hitne pomoć mogla je samo da konstatuje smrt žene.

Uviđaj u toku, utvrđuju se sve okolnosti.