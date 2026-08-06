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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Koste M. (20) i Olgice M. (50) zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Kosta M. i pripremu teškog ubistva osobe čiji identitet tužilaštvo nije saopštilo iz razloga bezbednosti i preduzetih mera na njegovom fizičkom obezbeđenju od strane policije.

Optužnica je, kako je saopšteno iz tužilaštva, predata Visem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenima produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je Kosta M. u periodu od 22. do 29. aprila neovlašćeno nabavio pištolj marke "HS", model „XDM-9, „4,5", kalibra 9x19" sa pripadajućim okvirom bez municije, a koji je potom neovlašćeno nosio do stana na adresi gde neprijavljeno boravi jedno maloletno lice kojem je taj pištolj, zamotan u crno ćebe, predao na čuvanje - navodi se u saopštenju tužilaštva.

1/6 Vidi galeriju Policija je prilikom hapšenja zaplenila oružje i municiju Foto: MUP Srbije

Okrivljeni je, potom, 29. aprila ove godine u stanu na adresi prebivališta u rancu neovlašćeno držao pištolj marke "Crvena zastava" model 99, kalibra 9mm PARA , sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada municije kalibra 9 mm tipa "FMJ", a koje oružje je okrivljena Olgica M., kako se sumnja, istog dana neovlašćeno nosila i to od stana na adresi prebivališta do ulice Dušana Vukasovića, gde je iza zgrade ostavila navedeni pištolj zamotan u peškir.

- Pomenuti pištolj je nakon toga preuzelo maloletno lice na dalje čuvanje, a koji pištoli su od maloletnig lica oduzeti - dodaje se u saopštenju.

Okrivljeni Kosta M. je, kako se sumnja, nabavljajući navedeno oružje kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na štetu pomenute osobe i preduzimanjem drugih radnji kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje navedenog krivičnog dela, sa drugim dogovarao, planirao i organizovao izvršenje krivičnog dela.

- Preko posebne aplikacije za kriptovanu telefonsku komunikaciju, Kosta M. je, kako se sumnnja, komunicirao u grupnom četu sa licima koja su upisana kao "Camorra", "Sparta1010" i "KGB CRVENI, a u vezi sa likvidacijom oštećenog, pa je po dogovoru sa navednim licima vršio opservaciju poslovnih prostorija oštećenog i slao slike sa pomenute lokacije u grupnu prepisku sa navedenim licima - navodi se u saopštenju.