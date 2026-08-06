VRAČARAC PLANIRAO LIKVIDACIJU U BEOGRADU, POKUŠAO DA NAMAMI ŽRTVU NA SASTANAK: Zločin dogovorio preko kriptovane aplikacije, pomagala mu i majka?
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Koste M. (20) i Olgice M. (50) zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Kosta M. i pripremu teškog ubistva osobe čiji identitet tužilaštvo nije saopštilo iz razloga bezbednosti i preduzetih mera na njegovom fizičkom obezbeđenju od strane policije.
Optužnica je, kako je saopšteno iz tužilaštva, predata Visem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenima produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoji opravdana sumnja da je Kosta M. u periodu od 22. do 29. aprila neovlašćeno nabavio pištolj marke "HS", model „XDM-9, „4,5", kalibra 9x19" sa pripadajućim okvirom bez municije, a koji je potom neovlašćeno nosio do stana na adresi gde neprijavljeno boravi jedno maloletno lice kojem je taj pištolj, zamotan u crno ćebe, predao na čuvanje - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Okrivljeni je, potom, 29. aprila ove godine u stanu na adresi prebivališta u rancu neovlašćeno držao pištolj marke "Crvena zastava" model 99, kalibra 9mm PARA , sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada municije kalibra 9 mm tipa "FMJ", a koje oružje je okrivljena Olgica M., kako se sumnja, istog dana neovlašćeno nosila i to od stana na adresi prebivališta do ulice Dušana Vukasovića, gde je iza zgrade ostavila navedeni pištolj zamotan u peškir.
- Pomenuti pištolj je nakon toga preuzelo maloletno lice na dalje čuvanje, a koji pištoli su od maloletnig lica oduzeti - dodaje se u saopštenju.
Okrivljeni Kosta M. je, kako se sumnja, nabavljajući navedeno oružje kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na štetu pomenute osobe i preduzimanjem drugih radnji kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje navedenog krivičnog dela, sa drugim dogovarao, planirao i organizovao izvršenje krivičnog dela.
- Preko posebne aplikacije za kriptovanu telefonsku komunikaciju, Kosta M. je, kako se sumnnja, komunicirao u grupnom četu sa licima koja su upisana kao "Camorra", "Sparta1010" i "KGB CRVENI, a u vezi sa likvidacijom oštećenog, pa je po dogovoru sa navednim licima vršio opservaciju poslovnih prostorija oštećenog i slao slike sa pomenute lokacije u grupnu prepisku sa navedenim licima - navodi se u saopštenju.
Takođe je pokušavao da dogovori neposredan susret sa oštećenim, tako što je 29. aprila pozivao oštećenog mobilnim telefonom
i uporno insistirao da zakaže lični sastanak, predstavljajući se drugim imenom kako bi dogovorio susret sa njim u cilju lišenja života.
Prema nezvaničnim informacijama, okrivljeni se dovodi u vezu sa takozvanim "vračarskim" klanom, dok je optužena Olgica M. njegova majka.