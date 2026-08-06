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Radnik preduzeća Signal Sombor, koji je juče sa kolegom poginuo, na motoputu u mestu Ribari, u smeru ka Loznici, je Matija A. (59) iz somborskog sela Bački Monoštor.

Prema našim informacijama, on je rodom iz sela Bački Breg, a u Monoštor se sa porodicom doselio pre oko 15 godina, dok je njegov kolega P.L. (62) iz Apatina.

Pijatelji poginulog Matije kažu da Kurir da su skrhani vešću da je nesrećni Matija poginuo radeći svoj posao.

-Ovo je strašna tragedija. Družili smo se dugi niz godina, dok se nije preselio, ali smo i tada održavali kontakt. Čuo sam da ih je taj kamiondžija pregazio iako su obezbedili to mesto na kom su radili na propisan način, kao i uvek. On se u Monoštor preselio iz Bačkog Brega sa suprugom i dvoje dece, a kasnije je i njegov otac otišao tamo. Ćerka i sin mu imaju oko 40 godina. To je divna porodica. On je ceo život proveo u radu na ulici i po najgorim vremenskim uslovima, samo kako bi pošteno zaradio za svoju porodicu, a sada ga je neki bahati vozač tek tako usmrtio. Ceo Bački Breg je u šoku, to je previše strašno za sve nas - rekao je za Kurir prijatelj ožalošćene porodice.

Kako saznajemo od meštana Bačkog Monoštora, pre dve godine Matija je sa suprugom obeležio 35 godina braka u crkvi Svetog Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru.

Mesto nesreće Foto: screenshot X/SabackeNovosti

Podsetimo, tragedija se dogodila juče oko 7.40 časova na 24. kilometru moto-puta M-3, u mestu Ribari, dok su putari Matija A. (59) i njegov kolega P.L. (62) izvršavali radove.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da nesreću izazvao vozač I. J. (40) upravljajući kamionom sa prikolicom iz pravca Šapca ka Loznici.

- Sumnja se da on nije prilagodio brzinu uslovima na putu, usled čega je prednjim delom vozila udario u pešake A. M. i P. L.,radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije "Signal Sombor", koji su se nalazili na mestu izvođenja radova.Nakon toga kamion je udario i u zaustavljeno službeno vozilo, potom prešao na levu stranu kolovoza i završio u zaštitnoj metalnoj ogradi - ispričao je ranije naš izvor blizak istrazi.

Nažalost, A. M. i P. L. podlegli su povredama na licu mesta, dok je na vozilima pričinjena velika materijalna šteta.

Vozač kamiona je odmah nakon nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu. Po nalogu dežurnog javnog tužioca uzeti su mu uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualnog prisustva psihoaktivnih supstanci, dok mu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je zadržan u pritvoru do 48 sati.

Kako smo ranije pisali, I.J. je danas saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu gde je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.