Slušaj vest

U velikoj akciji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, efikasnim operativnim radom, zaplenili su oko 85 kilograma narkotika i uhapsili M. Z. (38) iz Kragujevca, I. G. (43) iz Čačka i Đ. M. (26) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP RS

- Pregledom teretnog vozila, koje je policija zaustavila na području Beograda, a u kojem su se nalazili M. Z. i I. G., pronađeno je 15 kilograma kokaina i 36,5 kilograma marihuane - saopšteno je danas iz MUP.

Kako se sumnja, prethodno je Đ. M. preuzeo od njih tri paketa sa 34 kilograma marihuane, koje je policija pronašla kod njega.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, vrednost zaplenjene droge je veća od 1,5 miliona evra.