MAJKA DOŠLA DA MU SKUVA RUČAK, ON JE BRUTALNO UBIO! Detalji stravičnog zločina na Novom Beogradu: Sin je krvnički tukao do smrti, pa hteo da skoči sa 7. sprata
Beograđene je danas potresao nezapamćeni porodični zločin nakon što je, kako se sumnja, Z.Ć. (57) usmrtio svoju majku M.Ć. (82) u stanu na Novom Beogradu, a zatim pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa terase, nezvanično saznaje Kurir!
Brzom intervencijom policije sprečen je još veći horor.
Prema prvim informacijama, policija je po prijavi izašla na lice mesta, gde je u stanu zatekla telo žene bez znakova života.
- Sumnja se da joj je smrtonosne povrede naneo njen sin, koji je nakon toga izašao na terasu i pretio da će skočiti - kaže izvor Kurira.
Na mesto događaja odmah su stigle brojne policijske ekipe, koji su uspeli da odgovore muškarca od namere da skoči. On je potom savladan i priveden.
U stanu je obavljen uviđaj, a telo nesrećne žene biće prevezeno na obdukciju, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.
Istragu vodi nadležno tužilaštvo, koje treba da utvrdi sve okolnosti ovog stravičnog porodičnog zločina.
Prema saznanjima sa lica mesta, nesrećna žena bila je očni lekar u penziji. Ona je u poslednje vreme živela u domu za stare, a danas je došla da obiđe sina i skuva mu ručak. Tada je izbila svađa posle čega je sin nasrnuo na majku, udarao je i rukama i nogama po glavi i telu. Nesrećna starica je od zadobijenih teških povreda preminula na licu mesta.