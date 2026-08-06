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Beograđene je danas potresao nezapamćeni porodični zločin nakon što je, kako se sumnja, Z.Ć. (57) usmrtio svoju majku M.Ć. (82) u stanu na Novom Beogradu, a zatim pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa terase, nezvanično saznaje Kurir!

Brzom intervencijom policije sprečen je još veći horor.

Prema prvim informacijama, policija je po prijavi izašla na lice mesta, gde je u stanu zatekla telo žene bez znakova života.

- Sumnja se da joj je smrtonosne povrede naneo njen sin, koji je nakon toga izašao na terasu i pretio da će skočiti - kaže izvor Kurira.

Na mesto događaja odmah su stigle brojne policijske ekipe, koji su uspeli da odgovore muškarca od namere da skoči. On je potom savladan i priveden.

U stanu je obavljen uviđaj, a telo nesrećne žene biće prevezeno na obdukciju, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Istragu vodi nadležno tužilaštvo, koje treba da utvrdi sve okolnosti ovog stravičnog porodičnog zločina.