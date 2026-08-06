Slušaj vest

Stanari zgrade na Novom Beogradu u neverici su nakon jezivog porodičnog zločina u kojem je, kako se sumnja, Z. Ć. (57) nasmrt pretukao svoju majku, a potom pokušao da sebi oduzme život skokom sa terase sa sedmog sprata.

Prema prvim informacijama, u stanu je najpre izbila svađa, nakon čega je osumnjičeni fizički nasrnuo na svoju majku. Sumnja se da joj je rukama i nogama zadao više udaraca po glavi i telu, usled čega je žena od zadobijenih teških povreda preminula na licu mesta.

Nakon krvavog pira, osumnjičeni je izašao na terasu stana sa namerom da skoči. Brzom intervencijom policije sprečena je nova tragedija, a muškarac je potom priveden.

Tukao je do smrti Foto: Kurir

Komšije koje su se zatekle ispred zgrade kažu da ih je vest potpuno potresla.

- U šoku smo. Ne možemo da verujemo da se ovako nešto dogodilo u našem ulazu. Komšija je čuo zapomaganje i pozvao policiju - kaže jedan od komšija.

Druga stanarka navodi da je u jednom trenutku čula galamu iz stana.

- I mi smo čuli neku buku, ali niko nije mogao ni da pretpostavi da se unutra događa ovakav horor. Posle nekoliko minuta došli su policija i Hitna pomoć, sve je bilo puno službenih vozila - priča ona.

Na mestu zločina obavljen je uviđaj, a telo žene biće poslato na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti. Istragu vodi nadležno Više javno tužilaštvo, koje će utvrditi sve okolnosti ovog stravičnog porodičnog zločina.

Ne propustiteHronikaOVO JE DROGA KOJA JE JUČE ZAPLENJENA U BEOGRADU: Kriminalna grupa švercovala kokain sa oznakom "leksus", paketi skriveni u kamionu
narkotici.jpg
HronikaVRAČARAC PLANIRAO LIKVIDACIJU U BEOGRADU, POKUŠAO DA NAMAMI ŽRTVU NA SASTANAK: Zločin dogovorio preko kriptovane aplikacije, pomagala mu i majka?
132132132.jpg
HronikaLEPA LJUDMILA KREMIRANA DANAS NA GROBLJU U BEOGRADU: Turski državljanin svirepo je ubio u Borči, njena majka na poslednjem ispraćaju
Ljudmila Turkova Konstantinova.jpg
HronikaBACIO BOMBU NA TERASU, GELERI IZREŠETALI LOKALE I VOZILA! Drama na Zvezdari, odjeknula snažna eksplozija - Mladić (24) meta napada?
Karaburma ubistvo G. R. (81).jpeg