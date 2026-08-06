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Stanari zgrade na Novom Beogradu u neverici su nakon jezivog porodičnog zločina u kojem je, kako se sumnja, Z. Ć. (57) nasmrt pretukao svoju majku, a potom pokušao da sebi oduzme život skokom sa terase sa sedmog sprata.

Prema prvim informacijama, u stanu je najpre izbila svađa, nakon čega je osumnjičeni fizički nasrnuo na svoju majku. Sumnja se da joj je rukama i nogama zadao više udaraca po glavi i telu, usled čega je žena od zadobijenih teških povreda preminula na licu mesta.

Nakon krvavog pira, osumnjičeni je izašao na terasu stana sa namerom da skoči. Brzom intervencijom policije sprečena je nova tragedija, a muškarac je potom priveden.

1/6 Vidi galeriju Tukao je do smrti Foto: Kurir

Komšije koje su se zatekle ispred zgrade kažu da ih je vest potpuno potresla.

- U šoku smo. Ne možemo da verujemo da se ovako nešto dogodilo u našem ulazu. Komšija je čuo zapomaganje i pozvao policiju - kaže jedan od komšija.

Druga stanarka navodi da je u jednom trenutku čula galamu iz stana.

- I mi smo čuli neku buku, ali niko nije mogao ni da pretpostavi da se unutra događa ovakav horor. Posle nekoliko minuta došli su policija i Hitna pomoć, sve je bilo puno službenih vozila - priča ona.