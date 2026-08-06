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- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!". Bilo je strašno. Posle toga je nastala jeziva tišina. Niko nije mogao ni da zamisli da se unutra dogodio ovakav horor. Komšija je pozvao policiju i sva sreća pa su oni brzo stigli, tada su valjda zatekli i sina na terasi kada je pretio da će skočiti - ispričao je jedan od stanara zgrade za Kurir.

Foto: Kurir

Prema prvim informacijama iz istrage, u stanu je najpre izbila svađa, nakon čega je osumnjičeni fizički nasrnuo na svoju majku. Sumnja se da joj je rukama i nogama zadao više udaraca po glavi i telu, od kojih je nesrećna žena preminula na licu mesta.

Nakon zločina, osumnjičeni je izašao na terasu stana sa namerom da skoči. Na lice mesta ubrzo su stigli policija, Hitna pomoć i muškarac je sprečen da izvrši samoubistvo, nakon čega je priveden.

1/6 Vidi galeriju Tukao je do smrti Foto: Kurir

Komšije kažu da su i dalje u šoku.