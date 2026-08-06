ČULO SE KAKO VIČE "UPOMOĆ, UBIĆE ME!" Ovo je Milka koju je sin tukao do smrti u stanu na Novom Beogradu: "Bilo je strašno, a onda je nastala jeziva tišina" FOTO
Potreseni stanari zgrade na Novom Beogradu gde se danas dogodio jezivi porodični zločin, kažu za Kurir da su se iz stana neposredno pre zločina čuli jezivi krici nesrećne žene, inače doktorke Milke Ćosović. Nju je, kako se sumnja, nasmrt pretukao sin Z.Ć.
- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!". Bilo je strašno. Posle toga je nastala jeziva tišina. Niko nije mogao ni da zamisli da se unutra dogodio ovakav horor. Komšija je pozvao policiju i sva sreća pa su oni brzo stigli, tada su valjda zatekli i sina na terasi kada je pretio da će skočiti - ispričao je jedan od stanara zgrade za Kurir.
Prema prvim informacijama iz istrage, u stanu je najpre izbila svađa, nakon čega je osumnjičeni fizički nasrnuo na svoju majku. Sumnja se da joj je rukama i nogama zadao više udaraca po glavi i telu, od kojih je nesrećna žena preminula na licu mesta.
Nakon zločina, osumnjičeni je izašao na terasu stana sa namerom da skoči. Na lice mesta ubrzo su stigli policija, Hitna pomoć i muškarac je sprečen da izvrši samoubistvo, nakon čega je priveden.
Komšije kažu da su i dalje u šoku.
- Ovde živimo godinama i nikada ništa slično nismo doživeli. Milka je bila jedan period u staračkom doma, ona je bila jako poštovan lekar, međutim, umela je da dođe povremeno kod sina, šta se desilo u njihova četiri zida, to samo oni znaju.