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U Novom Pazaru napadnuta su dva inspektora Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, saznaje Kurir.

Oni su bili u kontroli uslova rada zaposlenih usled ekstremnih vrućina.

- Na snazi su preporuke Ministarstva o uslovima rada usled enormnih vrućina i inspektori su danas, kao i prethodnih dana, obilazili teren kako bi se uverili da radnici ne rade u neuslovnim uslovima. No, prilikom obilaska jedne lokacije inspektori rada iz kraljevačkog odeljenja su napadnuti! Njih je verbalno uz pretnje napao vlasnik objekta u izgradnji na gradilištu u Novom Pazaru - kaže naš sagovornik.

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima.

U toku je inače bio inspekcijski nadzor sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih pri radu na otvorenom na visokim dnevnim temperaturama.

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