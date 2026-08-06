U NOVOM PAZARU NAPADNUTI INSPEKTORI: Došli da kontrolišu uslove rada usled ekstremnih vrućina
U Novom Pazaru napadnuta su dva inspektora Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, saznaje Kurir.
Oni su bili u kontroli uslova rada zaposlenih usled ekstremnih vrućina.
- Na snazi su preporuke Ministarstva o uslovima rada usled enormnih vrućina i inspektori su danas, kao i prethodnih dana, obilazili teren kako bi se uverili da radnici ne rade u neuslovnim uslovima. No, prilikom obilaska jedne lokacije inspektori rada iz kraljevačkog odeljenja su napadnuti! Njih je verbalno uz pretnje napao vlasnik objekta u izgradnji na gradilištu u Novom Pazaru - kaže naš sagovornik.
Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima.
U toku je inače bio inspekcijski nadzor sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih pri radu na otvorenom na visokim dnevnim temperaturama.