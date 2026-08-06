- Na snazi su preporuke Ministarstva o uslovima rada usled enormnih vrućina i inspektori su danas, kao i prethodnih dana, obilazili teren kako bi se uverili da radnici ne rade u neuslovnim uslovima. No, prilikom obilaska jedne lokacije inspektori rada iz kraljevačkog odeljenja su napadnuti! Njih je verbalno uz pretnje napao vlasnik objekta u izgradnji na gradilištu u Novom Pazaru - kaže naš sagovornik.