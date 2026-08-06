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Muškarac star oko 70 godina tragično je nastradao danas na bazenu Košutnjak, saopšteno je iz Zavoda za sport i medicinu sporta Srbije.

- Ovim putem obaveštavamo javnost da je danas, tokom popodnevnih časova, usled nesrećnog slučaja koji se odvio na olimpijskom bazenu „Košutnjak“, tragično nastradao muškarac starosti oko 70 godina. Brzom reakcijom, angažovani spasioci Zavoda za sport i medicinu sporta Srbije izvukli su NN lice u stanju bez svesti iz bazena, nakon čega je dežurni lekar Zavoda otpočeo reanimaciju, koju je ubrzo nastavila i ekipa hitne pomoći. Nažalost, nadležne ekipe mogle su samo konstatovati smrt, prilikom čega su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova započeli dalji protokol u skladu sa zakonskim propisima - navodi se u saopštenju.

Iz Zavoda apeluju na sve posetioce bazena „Košutnjak“, čije radno vreme traje svakog dana od 10 do 19 časova, da se pridržavaju propisanih mera bezbednosti, uz naročitu pažnju tokom perioda izuzetno visokih dnevih temperatura.