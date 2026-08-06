TRAGEDIJA KOD ULCINJA: Novopazarac osumnjičen da je izazvao nesreću u kojoj je poginuo čovek! Dvoje povređeno u sudaru
Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Z.M. iz Novog Pazara zbog sumnje da je, upravljajući vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, izazvao saobraćajnu nezgodu u Donjem Štoju u kojoj je jedna osoba poginula, dok su dve zadobile lake telesne povrede.
Prema informacijama, Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Z.M. iz Novog Pazara, zbog, kako se navodi, postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
"Osumnjičenom se stavlja na teret da je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci izazvao saobraćajnu nezgodu koja se dogodila 06.08.2026. godine, oko 02.20 časova, u mestu Donji Štoj u Ulcinju, u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, dok su dva lica zadobila lake telesne povrede", piše u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG