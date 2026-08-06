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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Z.M. iz Novog Pazara zbog sumnje da je, upravljajući vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, izazvao saobraćajnu nezgodu u Donjem Štoju u kojoj je jedna osoba poginula, dok su dve zadobile lake telesne povrede.

Prema informacijama, Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Z.M. iz Novog Pazara, zbog, kako se navodi, postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.