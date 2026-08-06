ZAPLENJENA FALSIFIKOVANA ROBA VREDNA VIŠE DO 13 MILIONA DINARA Uhapšen muškarac u Novom Pazaru
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su O. M. (37) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja.
Prilikom kontrole poslovnih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronađena je veća količina falsifikovane robe zaštićenih robnih marki poznatih svetskih brendova, ukupne vrednosti oko 13.624.820 dinara.
Falsifikovana roba je oduzeta od strane Republičke tržišne inspekcije.Daljim proverama utvrđeno je i da su u objektu zatečena četiri radnika koja nisu bila prijavljena na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.