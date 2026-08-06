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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su O. M. (37) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja.

Novi Pazar zaplena
Foto: MUP Srbija

Prilikom kontrole poslovnih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronađena je veća količina falsifikovane robe zaštićenih robnih marki poznatih svetskih brendova, ukupne vrednosti oko 13.624.820 dinara.

Novi Pazar zaplena
Foto: MUP Srbija

Falsifikovana roba je oduzeta od strane Republičke tržišne inspekcije.Daljim proverama utvrđeno je i da su u objektu zatečena četiri radnika koja nisu bila prijavljena na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.