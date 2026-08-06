Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su O. M. (37) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja.