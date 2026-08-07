Prema saznanjima Kurira, muškarcu starom oko 40 godina slomljen je nos, a povređena mu je i arkada.
Hronika
KURIR SAZNAJE! Muškarac zverski prebijen kod Bogoslovije, trojica napadača mu nanela teške povrede lica
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Prema saznanjima Kurira, muškarac star oko 40 godina pretučen je noćas oko jedan sat u blizini Bogoslovije u Beogradu.
Kako saznajemo, njega su napale tri osobe, koje su mu nanele povrede po glavi i licu. U napadu je zadobio prelom nosa i povredu arkade.
Za sada nisu poznate okolnosti koje su prethodile napadu, niti da li su osumnjičeni identifikovani i privedeni.
Kurir.rs
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