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Prema saznanjima Kurira, muškarac star oko 40 godina pretučen je noćas oko jedan sat u blizini Bogoslovije u Beogradu.

Kako saznajemo, njega su napale tri osobe, koje su mu nanele povrede po glavi i licu. U napadu je zadobio prelom nosa i povredu arkade.

Za sada nisu poznate okolnosti koje su prethodile napadu, niti da li su osumnjičeni identifikovani i privedeni.

Kurir.rs

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