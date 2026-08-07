Slušaj vest

U stanu na sedmom spratu zgrade u Bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu dogodilo se ubistvo kada je, kako se sumnja, Zoran Ć. (57) nasmrt pretukao svoju majku Milku Ć. (82), penzionisanu lekarku, oftalmologa i državljanku Bugarske. Prema nezvaničnim informacijama, zločin se odigrao juče oko 14 časova, nakon čega je osumnjičeni navodno pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa terase stana. Pripadnici policije su brzo reagovali, savladali ga na licu mesta i lišili slobode.

Prema rečima stanara ove zgrade, ubijena žena je u poslednje vreme živela u domu za stara lica, kako tvrde komšije, upravo da bi se sklonila od sina, kog su okarakterisali kao agresivnog. Sumnja se da je ona tokom prepodneva došla u stan kako bi ga obišla i spremila mu ručak, nakon čega je između njih izbila svađa. Kako se pretpostavlja na osnovu prvih informacija iz istrage, rasprava je ubrzo prerasla u fizičko nasilje kada je osumnjičeni navodno nasrnuo na svoju majku i zadao joj više udaraca rukama i nogama po glavi i telu, od kojih je nesrećna žena preminula na licu mesta.

Foto: Kurir

Komšije navode da su se iz stana pre zločina čuli krici i zapomaganje, zbog čega je stanar sa petog sprata pozvao policiju i Hitnu pomoć. Jedan od stanara ispričao je šta se dešavalo u zgradi neposredno pre dolaska nadležnih službi.

- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!". Bilo je strašno. Posle toga je nastala jeziva tišina. Niko nije mogao ni da zamisli da se unutra dogodio ovakav horor. Komšija je pozvao policiju i sva sreća pa su oni brzo stigli, tada su valjda zatekli i sina na terasi kada je pretio da će skočiti - rekao je komšija.

Na lice mesta upućeni su i vatrogasci koji su morali da razvale ulazna vrata stana. Pripadnici policije su po ulasku zatekli telo nastradale žene, dok se osumnjičeni nalazio na terasi, gde su ga policajci ubrzo savladali i stavili mu lisice na ruke. Prema rečima stanara zgrade, osumnjičeni Zoran Ć. je u komšiluku bio poznat kao problematična osoba koju su izbegavali, a komšije tvrde i da je godinama maltretirao porodicu.

- Izašao sam iz stana i video policiju. Komšija mi je rekao da je čuo neko zapomaganje. Došli su vatrogasci i razvalili vrata. Pronašli su njeno telo. To je bila jedna ugledna porodica, Milka je bila cenjena lekarka oftamolog, njen suprug arhitekta. Ima li su probleme sa sinom, bio je psihijatrijski slučaj, komšije su ga izbegavale. Majka mu je živela u domu, danas je valjda došla da ga obiđe i eto ubio je - rekao je jedan od stanara zgrade.

1/6 Vidi galeriju Tukao je do smrti Foto: Kurir

Stanari objašnjavaju da je nastradala žena, uprkos problemima, povremeno dolazila u stan kako bi obišla sina.

- Ovde živimo godinama i nikada ništa slično nismo doživeli. Milka je bila jedan period u staračkom doma, ona je bila jako poštovan lekar, međutim, umela je da dođe povremeno kod sina, šta se desilo u njihova četiri zida, to samo oni znaju - rekao je jedan od stanara.

Nakon obavljenog uviđaja, osumnjičeni je izveden iz zgrade bos i sa krvavim tragovima na nogama, te je pod pratnjom policije sproveden u vozila Hitne pomoći. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i forenzičari prikupili su dokaze na licu mesta, a telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Zoranu Ć. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za teško ubistvo, biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.