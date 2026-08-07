Slušaj vest

Nestanak dvadesetosmogodišnje ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne, kojoj se krajem jula izgubio svaki trag u Beogradu, dobio je tragičan epilog kada je njeno telo pronađeno u koferu bačenom u kanal Vizelj, u blizini Padinske Skele.

Zbog sumnje da je počinio brutalno ubistvo uhapšen je turski državljanin, koji se nalazi u pritvoru i suočava se sa mogućom doživotnom kaznom zatvora. Ipak, prema najnovijim saznanjima iz istrage, osumnjičeni tvrdi da u zločinu nije učestvovao sam.

Da li ova priča sada dobija novi obrt i šta se sve krije iza ovog svirepog ubistva, za emisiju "Redakcija", govorio je Braca Zdravković, detektiv.

- Moram nešto da vam kažem. U kvartu u kojem živim nalazi se ruski restoran u koji često odlazim na jutarnju kafu. Poznajem veliki broj Rusa koji tamo dolaze. Zapravo, jedan sam od retkih Srba koji posećuju to mesto, ne zato što Srbi ne vole Ruse, već zato što se tamo gotovo isključivo okupljaju ruski državljani. U odličnim sam odnosima i sa vlasnikom i sa mnogim gostima. Dolaze devojke koje žive u Beogradu na vodi i drugim delovima grada. Vlasnik restorana je iz Moskve, mlad čovek, rođen 1988. godine. Mnogi od njih su poznavali Ljudmilu - počeo je Zdravković.

detektiv Braca Zdravković Foto: Kurir Televizija

Nelogičnosti koje otvaraju nova pitanja

Ukazao je na nekoliko detalja za koje smatra da odudaraju od uobičajenog ponašanja žrtve i koji, prema njegovom mišljenju, mogu biti značajni za rasvetljavanje slučaja.

- Počeo sam da ih pitam kako gledaju na ceo slučaj i šta misle da se dogodilo. Ono što su mi rekli poklopilo se sa mojim prvim utiskom - nelogično im je bilo njen odlazak na mesto na kojem ranije nije boravila. Ljudmila je u Beograd dolazila desetak puta, kod svojih prijateljica. Ako odete u grad u kojem imate prijatelje, sasvim je prirodno da se viđate sa njima ili da im makar javite gde idete. Zato mi je neobično da sama ode u deo grada u kojem, koliko znamo, ranije nije izlazila. S druge strane, ako je u tom klubu već ranije boravila, onda postoji mogućnost da je poznavala turskog državljanina. To za sada nije utvrđeno, ali je jedna od mogućnosti - nastavio je.

Detektiv se osvrnuo na njena interesovanja, društvo u kojem se kretala i okolnosti koje bi mogle da budu važne za dalji tok istrage.

- Prema informacijama koje su se pojavile, ona je u Sankt Peterburgu radila kao barmenka, bavila se promocijama lokala, ali i bodi art umetnošću, odnosno bila je model na kojem su umetnici oslikavali telo. Moguće je da joj se neko predstavio kao umetnik iz te oblasti. Ona je izlazila po poznatim beogradskim klubovima, uglavnom u društvu svojih ruskih prijatelja. Koliko kažu ljudi koji su je poznavali, nije se bavila prostitucijom niti poslovnom pratnjom. Naravno, to može definitivno da utvrdi jedino istraga - kaže detektiv.

Foto: Printskrin

- To što devojka posle poznanstva ode sa nekim muškarcem ne znači da je prostitutka. Međutim, ono što meni ostaje nelogično jeste sled događaja. Ljudmila je iznajmila stan u Beogradu na vodi i platila ga unapred za dve nedelje. Sa prijateljicom je dogovorila izlazak, a prethodno je majci u Rusiji poslala poruku da ide u provod u jedan klub na Paliluli. Isto je javila i drugarici. Borča administrativno pripada opštini Palilula, ali je reč o periferiji grada. Ako tamo ranije nije odlazila niti je imala društvo u tom kraju, neobično je da sama odluči da izađe baš na to mesto - istakao je on.

Zdravković je istakao da o osumnjičenom za sada nema dovoljno poznatih informacija, naglašavajući da će istraga utvrditi sve okolnosti i njegovu eventualnu povezanost sa zločinom.

- Koliko znam, u tom klubu uglavnom se okupljaju ljudi iz kraja. Turski državljanin je, prema dosadašnjim informacijama, dolazio tamo verovatno zato što je u tom delu grada iznajmio stan. Ko je on zapravo i kakva je njegova prošlost, za sada ne znamo. Da li je u pitanju predator, da li je možda ranije počinio neko drugo krivično delo, pa čak i u Turskoj, to će pokazati isključivo istraga - za Kurir televiziju, objasnio je Zdravković.

03:47 "NIJE BILA NEKO KO JE NASUMIČNO BIRAO MESTA" Detektiv o turskom državljaninu osumnjičenom za ubistvo Ruskinje (28): "Mogao je da se predstavi kao umetnik" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs