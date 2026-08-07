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Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak - Požega u Ovčarsko-kablarskoj klisuri došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozilo sletelo u jezeroMeđuvršje.

Foto: RINA

- Na teren su odmah izašle nadležne ekipe. Prema prvim informacijama vozač je uspeo da se izbavi i na sreću, nije teško povređen. Sada je u toku izvlačenje vozila - kaže za RINU jedan od očevidaca.

00:20 Vozilo sletelo u jezero Međuvršje Izvor: RINA

Na ovoj deonici došlo je do zastoju u saobraćaju, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.