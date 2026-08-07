Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu Čačak - Požega u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, ekipe su na terenu i izvlače automobil iz vode.
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VOZILO SLETELO U MEĐUVRŠJE! Jeziv prizor u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, automobil završio u jezeru - izvlačenje u toku (FOTO/VIDEO)
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Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak - Požega u Ovčarsko-kablarskoj klisuri došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozilo sletelo u jezeroMeđuvršje.
Foto: RINA
- Na teren su odmah izašle nadležne ekipe. Prema prvim informacijama vozač je uspeo da se izbavi i na sreću, nije teško povređen. Sada je u toku izvlačenje vozila - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Na ovoj deonici došlo je do zastoju u saobraćaju, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.
Kurir.rs/RINA
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