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Španska policija uhapsila je u velikoj akciji pod nazivom "Otelo" pet osoba starosti od 39 do 52 godine, među kojima su i državljani Srbije, zbog sumnje da je u osam provincija od Almerije do Valensije opljačkala ili pokušala da opljačka 26 banaka i kockarnica. Oni se sumnjiče za ukupno 52 krivična dela i svima je određen pritvor, bez prava na kauciju.



Kako prenose španski mediji, ova kriminalna grupa detaljno i "pedantno" je planirala svaku od izvedenih pljački.

- Postupak je svaki put bio praktično identičan. Provaljivali su u objekte koristeći ugaone brusilice, sekače ili sekire, kidali sefove sa njihovih nosača i odnosili ih da bi ih kasnije otvorili na bezbednoj lokaciji. Uvek su nosili tamnu odeću, kapuljače i rukavice. Putovali su ukradenim automobilima sa lažnim registarskim tablicama. Izvršili su oko pedeset pljački u devet španskih provincija, uglavnom u Almeriji i Albaseteu . Pet članova bande, španske i srpske nacionalnosti, uhapšeno je i svi su zadržani u pritvoru - prenosi španski Elpais.

01:36 Kamere snimile pljačku banke Izvor: Španska policija

Hapšenje ove grupe pljačkaša, kako navode, dovelo je do rasvetljavanja 52 krivična dela, uključujući 11 plački banaka od kojih su četiri ostala u pokušaju, 15 pljački kockarnica od kojih je šest bilo neuspešno, ali i dve pljačke u auto-kućama, dve krađe automobila, šest krađa registarskih tablica, 15 falsifikata dokumetara kao i pripadnost kriminalnoj organizaciji.

Velika istraga španske policije počela je posle njihove pljačke u martu, kada su provalili u filijalu banke u Albasetu. Iz nje su, kako prenose mediji, ukrali sef, utovarili ga u luksuzni automobil i pobegli sa 66.000 evra u njemu. Pripadnici Civilne garde došli su do dokaza da je reč o pripadnicima kriminalne grupe koja već duže izvodi slične plačke.

- Policijska istraga, tokom koje su pripadnici praćeni je otkrila da je grupa delovala u strogo hijerarhijskoj strukturi. Svaki član je imao svoju unapred određenu ulogu, tačno se znalo ko krade automobil koji se koristi tokom plajčke, a ko seče sefove sa nosača a ko čuva stražu. Primenjivali su ozbiljne mere bezbednosti kako bi izbegli da budu otrkiveni. To je uključivalo i osmatranje objekta koji im je bio meta pre plačke kao i planiranje kako da izbegnu da ih snime sigurnosne kamere, uvek su pokrivali lice ispod kapuljača, nosili tamnu odeći i rukavice, kako ne bi ostavljali tragove - otkrili su kako je funkcionisala ova banda pljačkaša.

1/5 Vidi galeriju Uhapšena kriminalna grupa Foto: Španska Policija

O ozbiljnosti pljački koje su planirali i izvodili svedoči i to da su imali nekoliko objekata sa parking mestima na kojima su skrivali ukradene automobile i alate koje su koristili u pljačkama.

- Prema prikupljenim dokazima, ovi objekti, osim za skrivanje koristili su im kao mesta na kojima su detaljno planirali svaku pljačku, jer su od njih pravili rutu kretanja do odabranih meta, ali i osmišljavali najbolji način povratka do njih. Unapred su imali plan kako da zavraraju svaki trag koji bi mogao da dovede do njihovog hapšenja - opisali su istražitelji na koji način je funkcionisala ova banda, nalik na grupe pljačkaša o kojima su snimljene brojne popularne serije ili filmovi.

Osim velikih pljački banaka i kockarnica, kako se navodi, izvodili su i "manje operacije", odnosno udarali na filijale banaka i kockarnica u malim mestima, iz kojih su odnosili i manji plan.

- Takođe 18. juna su u istom danu opljačkali čak tri kockarnice u provinciji Almerija - dodaju oni.