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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Odeljenjem za operativnu analitiku (OPA) i Specijalnom antiterorističkom jedinicom (SAJ), rano jutros su sproveli opsežnu akciju na teritoriji Smedereva, tokom koje je otkrivena i razbijena velika ilegalna laboratorija za proizvodnju droge.

U akciji je zaplenjeno oko 500 kilograma opojne droge, što predstavlja jednu od najvećih zaplena u poslednjem periodu. Policija je na licu mesta pronašla veliku količinu droge spremne za dalju distribuciju, čime je, prema navodima istrage, zadat ozbiljan udarac organizovanom kriminalu.

U akciji su učestvovali pripadnici SAJ-a, koji su izvršili upad u objekat nakon prikupljenih operativnih saznanja Službe za borbu protiv droga i analitičke podrške OPA. Osumnjičeni su, prema dostupnim informacijama, zatečeni na spavanju i nisu pružili otpor niti su uspeli da unište tragove.

1/4 Vidi galeriju Zaplena droge u Smederevu Foto: MUP Srbije

Tokom pretresa pronađena je savremena oprema za proizvodnju i uzgoj droge, uključujući industrijsku rasvetu, ventilacione sisteme sa filtracijom mirisa, sisteme za automatsko navodnjavanje, hemijske preparate, digitalne precizne vage i mašine za vakuumsko pakovanje.

Na licu mesta uhapšeno je više osoba koje se sumnjiče za organizovanje, proizvodnju i skladištenje opojnih droga. Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno im je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije nastavljaju rad na ovom predmetu kako bi utvrdili da li je ova kriminalna grupa povezana sa drugim mrežama koje se bave trgovinom narkoticima.