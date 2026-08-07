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Dan nakon stravične tragedije na Novom Beogradu, u kojoj je sin Z. Ć. (57) ubio majku Milku Ćosović (82), za Kurir su se oglasili iz Gradske organizacije slepih Beograda i otkrili da je Milka bila ugledni oftalmolog koji je lečio i slabovide osobe.

-Jako nas je potresla ta vest. Doktorku Ćosović smo svi veoma cenili. Naša saradnja sa njom trajala je oko četiri godine, a završila se pre oko dve godine, jer ju je popustilo zdravlje. Pamtićemo je po druželjubivosti i nesebičnom trudu da prenese svoje znanje. Na našim radionicama je predavala kvantnu medicinu i držala je autogene treninge. Bila je vrlo zanimljiv predavač i svi smo je slušali s velikom pažnjom. Svi smo se divili tome kako je bila i aktivna i vitalna za svoje godine. Uvek je strogo vodila računa i o svom izgledu - poručuju za Kurir iz pomenute organizacije.

Oni dodaju da je ubijena doktorka pomogla brojnim slabovidim pacijentima.

-Njeni treninzi uglavnom su bili za slabovide osobe, kako bi na najbolji način iskoristili to malo vida, kao i kako bi naučili da koriste očne mišiće koje mnogi od nas i sa dobrim vidom ne koriste. To je bila izuzetna doktorka. Mnogi slabovidi pacijenti su nam se pohvalili kako im je dosta pomogla - naglašavaju iz ustanove za slepe.

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Zgrada u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir

Nesrećna doktorka ubijena je juče oko 14 sati kada je došla u posetu sinu Z.Ć., koji ju je, prema prvim sumnjama, tukao do smrti, a po dolasku policije pokušao samoubistvo, ali je u tome sprečen i odmah je odveden u pritvor.

Kako saznajemo, nesrećna žena ima dva sina, a pre godinu i po dana joj je preminuo suprug iz drugog braka.

- To ju je načisto dotuklo i njeno zdravlje je počelo naglo da propada. Nikako nije mogla da se nosi sa smrću voljenog partnera. Svi smo bili uz nju, ali ona se dosta povukla, a sada čujemo i da joj je sin ovako presudio. Teška nesreća ju je pratila. Strašna tragedija - rekao je za Kurir doktorkin prijatelj.

Kako smo ranije pisali, komšije kažu da je Milka kobnog dana došla iz staračkog doma, u kojem živi, kod sina da mu spremi ručak, ali da je ubrzo došlo do svađe, tokom koje je on nasrnuo na nju i počeo da je tuče sve dok nije izdahnula. Njene krike čule su komšije i alarmirale policiju koja je zatekla Zorana na terasi njegovog porodičnog stana na sedmom spratu, kako pokušava da skoči, ali su ga u tome sprečili i uhapsili.

- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!". Bilo je strašno. Posle toga je nastala jeziva tišina. Niko nije mogao ni da zamisli da se unutra dogodio ovakav horor- ispričao je jedan od stanara zgrade za Kurir.

Drugi komšija tvrdi da je Zoran bio poznat po agresivnosti i problematičnom ponašanju.

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Zoran je uhapšen odmah nakon ubistva Foto: Kurir

- Svi smo ga se klonili jer smo znali da nije baš svoj i da verovatno ima psihičkih problema, ali sam čuo i da se lečio. Postoje priče i da je tukao pokojnog očuha, ali nismo čuli da li je i pre bio nasilan prema majci - navodi komšija uhapšenog Zorana.

Telo nesrećne žene odneto je na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti, a Zoranu Ć. je određen pritvor do 48 sati na kojeg će biti odveden na saslušanje. Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do stravičnog porodičnog zločina.

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