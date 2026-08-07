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Turski državljanin K. E. (24), osumnjičen za ubistvo ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinove (27), u iznajmljenom stanu u Borči boravio je oko dva meseca, a tamo je, kako Kurir saznaje, živeo sa suprugom, koja je nekoliko dana pre zločina otišla u Istanbul.

- Turčin K. E. iznajmio je ovaj stan pre dva mesece i boravio je tu sa suprugom, ona je nekoliko dana pre zločina otišla za Istanbul. Vlasnik stana je već odlučio da mu otkaže stan jer je odugovlačio sa plaćanjem depozita, a trebalo je da izađe 31. jula - ispričao je jedan komšija za Kurir, inače stanar zgrade u Borči gde je surovo ubijena ruska državljanka Ljudmila Turkova Konstantinova.

Inače, kako smo saznali, Turčin nije imao prijavljeno boravište u našoj zemlji, sa suprugom je živeo u Istanbulu.

Ubijena Ljudmila Turkova Konstantinova Foto: Printscreen

Prema rečima sagovornika Kurira, s obzirom na to da su problemi sa plaćanjem trajali neko vreme, neposredno pre horora vlasnik stana je obavestio podstanara da mora da napusti stan. Kako objašnjava, K. E. je o tome bio obavešten porukama, ali i preko osobe koja ga je prethodno preporučila.

Komšija navodi da je osumnjičeni trebalo da izađe iz stana 31. jula, ali da je otišao dan ranije, bez prethodnog obaveštavanja.

- Odugovlačio je malo sa plaćanjem depozita, vlasnik stana je donekle tolerisao jer je Turčin imao dobru preporuku preko prijatelja i niko nije ni slutio o kakvoj osobi je reč. S obzirom na to, vlasnik je potom odlučio da mu da rok da izađe iz stana. Tako da, eto, nisu imali sreće da izađe pre toga, možda se ovo ne bi ni desilo - dodaje naš sagovornik.

Kako objašnjava, osumnjičeni je znao da mora da napusti stan, ali vlasniku nije rekao da će to učiniti ranije.

- Stan je napustio dan ranije i onda se odjednom na vratima pojavila policija. Svi smo bili u šoku ovde...

Kada je policija došla na adresu, K. E. više nije bio tamo. Stan je, prema rečima komšija, već bio ispražnjen.

- Prilikom ulaska u stan, sve je, na prvi pogled, bilo u najboljem redu, kao da se ništa nije desilo.

Naredna 4 dana spavao u stanu gde je ubio Ruskinju

Policija je potom obavila pregled prostorija, a uključena je bila i forenzika, kada je isplivala jeziva istina. Ruska državljanka koja se prvobitno vodila kao nestala i za kojom se tragalo od 25. jula, ubijena je upravo u tom stanu, nakon čega je njeno telo izneseno u koferu iz zgrade i bačeno u kanal u Padinskoj skeli.

- Navodno je namamio u stan u koji su zajedno ušli 26. jula, nakon čega je ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, nakon čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta. Niko od stanara nije čuo nikakve zvuke iz tog stana, niti svađu i bilo šta slično - dodaje sagovornik i podseća da je Turčin, kako se sumnja, nesrećnu devojku ubio 26. jula i istog dana se oslobodio tela, nakon čega se navodno vratio u iznajmljeni stan i sasvim normalno boravio tu do 30. jula.

- Tek posle smo saznali šta se tačno izdešavalo tog 26. jula, on se istog dana oslobodio tela jadne devojke i vratio se ovde kao da se ništa nije desilo, potpuno hladnokrvno i najnormalnije se ponašao, kakav to psihopata može biti...

00:38 Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana Izvor: Kurir

Komšija kaže da rusku državljanku ranije niko nije viđao u pomenutoj zgradi u Borči.

Na snimcima sigurnosnih kamera koje je ranije objavio Kurir vidi se da su K. E. i Ljudmila 26. jula oko 5.30 ujutru zajedno ušli u zgradu, držeći se za ruke. Nekoliko sati kasnije, prema snimcima, osumnjičeni je iz stana izneo kofer.

Upravo taj detalj dodatno je uznemirio sve stanare.

- Rano ujutru je izneo, mogao je neko da naiđe i vidi, u ovoj zgradi ima dosta i dece, jezivo je to na šta je neko spreman.

Podsetimo, državljanin Turske K. E. (24) uhapšen je zbog sumnje da je u iznajmljenom stanu u Borči 26. jula ubio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovu. Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirao je izvršenje krivičnog dela, a određen mu je pritvor do 30 dana. Tereti se za teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni Turčin K. E. Foto: MUP/VJT, Kurir

Ljudmila je, prema ranije objavljenim informacijama, u Beograd doputovala iz Sankt Peterburga preko Istanbula 23. jula, a planirala je da u Srbiji ostane oko dve nedelje i poseti prijateljice koje žive u Beogradu. Njena majka je navela da joj se Ljudmila poslednji put javila 25. jula oko 23.20 sati, rekavši da je dobro i da je sa prijateljima. Sutradan joj se više nije javljala.

Nekoliko sati nakon hapšenja K. E., u kanalu u Padinskoj skeli pronađen je kofer sa ostacima ruske državljanke. Tužilaštvo sumnja da je osumnjičeni nakon dolaska Ljudmile u stan izvršio ubistvo, nakon čega je pokušao da se reši tela.