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Jezivi detalji stravičnog zločina koji se dogodio u stanu na sedmom spratu zgrade na Novom Beogradu polako isplivavaju na površinu, a kako Kurir nezvanično saznaje, penzionisana lekarka oftalmolog Milka Ćosović (82) navodno je pre smrti doživela stravično nasilje od svog sina Z. Ć. (57), koji se sumnjiči da ju je na kraju i ubio.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je Kurir došao, sumnja se da je Z. Ć. najpre fizički nasrnuo na majku i brutalno je udarao pesnicama i nogama.

- Ženu je najpre udarao pesnicama, a potom i nogama, iz sve snage. Kao da mu se nešto otkačilo u glavi. Međutim, nasilje se tu nije završilo. Posle silnih batina, nesrećnu majku je golim rukama udavio rođeni sin - navodi za Kurir izvor upoznat sa slučajem i dodaje da su ekipe policije i hitne pomoći zatekli zastrašujući prizor kada su ušli u stan.

- Svi su bili van sebe kada su ušli u stan i zatekli mrtvu ženu, policajci su po izlasku rekli da ovaku surovost ne pamte!

Milka Ćosović Foto: Kurir

Stravičnom prizoru, kako se sumnja, prethodila je svađa majke i sina. Milka je, prema informacijama iz komšiluka, jedan period provodila u domu za stara lica, a tog dana je došla u stan kako bi obišla sina i, kako pričaju komšije, spremila mu ručak.

Niko nije slutio da će njen dolazak biti koban.

"Upomoć, ubiće me"

Krici nesrećne žene, prema svedočenjima stanara, odjekivali su zgradom. Jedan od komšija čuo je njeno zapomaganje i odmah pozvao policiju i Hitnu pomoć.

- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!" Bilo je jezivo. Posle toga je odjednom nastala tišina. Ta tišina je bila još strašnija. Niko nije mogao da pretpostavi šta se dešava iza vrata - rekao je stanar.

Policija je ubrzo stigla do zgrade, a na lice mesta upućeni su i vatrogasci koji su morali da razvale vrata stana.

Prema nezvaničnim informacijama, policajci su unutra zatekli telo Milke Ćosović, dok je njen sin bio na terasi.

- Kada su policajci ušli, njega su zatekli na terasi. Navodno je pretio da će skočiti. Uspeli su da ga savladaju i stave mu lisice - rekao je izvor.

Mesto zločina Foto: Kurir

Komšije navode da su Z. Ć. i ranije smatrali problematičnim, dok su za njegovu majku imali samo reči hvale.

- To je bila ugledna porodica. Milka je bila cenjena lekarka oftalmolog, a njen suprug arhitekta. Svi su znali da imaju probleme sa sinom. Bio je problematičan, komšije su ga izbegavale. Majka je živela u domu, a tog dana je došla da ga obiđe. I onda se dogodilo ovo - rekao je jedan od stanara.

Z. Ć. (57) je nakon intervencije policije uhapšen, a istraga bi trebalo da utvrdi šta se tačno dogodilo u stanu i kako je Milka tačno ubijena.