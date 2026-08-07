LJUBISAV (81) OSUĐEN NA ROBIJU ZBOG UBISTVA KOMŠIJE KOD SVRLJIGA! Nisu razgovarali 40 godina, sreo ga na međi i ubio, evo koliku je kaznu dobio (video)
Ljubisav Trifunović(81) iz sela Pirkovac kod Svrljiga osuđen je danas na jedinstvrnu kaznu od 14 godina zarvora jer je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške ubio svog komšiju Jovana Mijailoviċa (80).
U Višem sudu u Nišu je obrazloženo da je nakon toga njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac odnosno na mesto Labukovski stubal.
Ljubisav Trifunoviċ po zahtevu nije prisustvovao izricanju presude.
- Okrivljrni se proglašava krivim jer je 28. avgusta prošle godine iz puške koju je nelegalno nosio, jednim ispaljenim hicem usmrtio sada pokojnog Jovana. Onda je telo pokušao da sakrije traktorskom prikolicom. On se za ubistvo osuđuje 13 godina, a za nelegalno nošenje oružja tri godine tako da ga sud osuđuje na jedinstvrnu kaznu od 14 godina zatvora - rekla je sudija Višeg suda u Nišu.
Rečeno je da je on bio svestan da nosi metak u cevi i da je bio uračunljiv prilikom krivičnog dela.
Ljubisav sa Jovanom nije razgovarao punih 40 godina, a onda je susrrt u bašti bio koban po Mijajlovića. Ljubisav je posle ubistva preneo telo, a onda otišao sutradan kod zubara u Niš. Planirao je beg iz Srbije.
Ljubisav se ranije branio na sudu da su se otimali o pušku i da je ona sama opalila, ali da on ne zna ko je povukao oroz.
Snaha pokojnog Jovana, Ružica Mijajlović kaže da je motiv ovog ubistva čista ljubomora.
- Jovan je bio domaćin, a on je živeo samotnjačkim životom i zavideo je mom svekru. On priča o nekakvom ukradenom novčaniku i slično, mada sve to nije tačno. Živeo je s vukovima - kaže Mijajlovićeva.