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U Višem sudu u Nišu je obrazloženo da je nakon toga njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac odnosno na mesto Labukovski stubal.

Ljubisav Trifunoviċ po zahtevu nije prisustvovao izricanju presude.

- Okrivljrni se proglašava krivim jer je 28. avgusta prošle godine iz puške koju je nelegalno nosio, jednim ispaljenim hicem usmrtio sada pokojnog Jovana. Onda je telo pokušao da sakrije traktorskom prikolicom. On se za ubistvo osuđuje 13 godina, a za nelegalno nošenje oružja tri godine tako da ga sud osuđuje na jedinstvrnu kaznu od 14 godina zatvora - rekla je sudija Višeg suda u Nišu.

1/9 Vidi galeriju Ubistvo kod Svrljiga Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Rečeno je da je on bio svestan da nosi metak u cevi i da je bio uračunljiv prilikom krivičnog dela.

Ljubisav sa Jovanom nije razgovarao punih 40 godina, a onda je susrrt u bašti bio koban po Mijajlovića. Ljubisav je posle ubistva preneo telo, a onda otišao sutradan kod zubara u Niš. Planirao je beg iz Srbije.

Ljubisav se ranije branio na sudu da su se otimali o pušku i da je ona sama opalila, ali da on ne zna ko je povukao oroz.

01:12 Ružica Mijajlović, snaja pokojnog Jovana za Kurir ispred Palate pravde u Nišu Izvor: Kurir/M.S.

Snaha pokojnog Jovana, Ružica Mijajlović kaže da je motiv ovog ubistva čista ljubomora.