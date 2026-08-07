DRAMATIČNE SCENE VELIKE AKCIJE PRIPADNIKA UKP I SAJ: Specijalci uleteli u kuću kod Smedereva, pogledajte šta su sve pronašli unutra (FOTO, VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zajedno sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, otkrili su ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane i zaplenili oko pola tone ove opojne droge, a tom prilikom uhapsili šest osoba.
- Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, policija je uhapsila M. K. (53), N. S. (44), M. R. (44), B. Č. (30), D. S. (31) i D. K. (40) - saopšteno je iz MUP.
Policija je, kako se navodi, zatekla osumnjičene u jednom objektu u mestu Vodanj u okolini Smedereva u ilegalnoj laboratoriji, a pored zaplenjene maruhane u suvom i sirovom stanju, pronašla i svu prateću opremu za uzgoj ove opojne droge.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Na snimku hapšenja se vidi kako pripadnici policije pod punom opremom ulaze u dvorište, a potom i u kuću u kojoj zatiču osumnjičene koji su potom uhapšeni, ali i kompletnu opremnu za uzgoj marihuane.