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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. U. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju i krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

- Sumnja se da je on, juče, iz kruga jedne firme u Rumi, dva puta, ukrao automobile sa ključevima u kontakt-bravi čiji su vlasnici radnici tog preduzeća, startovao vozila i oba puta izazvao saobraćajne nezgode, nakon čega je ostavljao automobile na ulici i bežao sa lica mesta - piše u saopštenju PU Sremska Mitrovica.

Takođe, sumnja se i da je iz automobila trećeg zaposlenog u istoj firmi ukrao mobilni telefon.

Prilikom hapšenja, osumnjičeni se opirao i pokušao da pobegne, ali su ga policajci sustigli i uhapsili.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

M. U. se sumnjiči i da je dan ranije ukrao još tri vozila na području Stare Pazove u kojima su ostavljeni ključevi, pa će protiv njega biti podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu.