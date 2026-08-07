UKRAO ČAK 6 VOZILA, SLUPAO DVA, PA BEŽAO! Policija stala na put osumnjičenom za seriju teških krađa i apelovali na sve građane!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. U. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju i krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
- Sumnja se da je on, juče, iz kruga jedne firme u Rumi, dva puta, ukrao automobile sa ključevima u kontakt-bravi čiji su vlasnici radnici tog preduzeća, startovao vozila i oba puta izazvao saobraćajne nezgode, nakon čega je ostavljao automobile na ulici i bežao sa lica mesta - piše u saopštenju PU Sremska Mitrovica.
Takođe, sumnja se i da je iz automobila trećeg zaposlenog u istoj firmi ukrao mobilni telefon.
Prilikom hapšenja, osumnjičeni se opirao i pokušao da pobegne, ali su ga policajci sustigli i uhapsili.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
M. U. se sumnjiči i da je dan ranije ukrao još tri vozila na području Stare Pazove u kojima su ostavljeni ključevi, pa će protiv njega biti podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici apeluje na vozače da uvek zaključavaju svoja vozila, kao i da ne ostavljaju ključeve za startovanje u kontakt-bravama.