Hronika
EKESPLODIRALA PLINSKA BOCA, POVREĐEN MUŠKARAC Drama u Čačku, Hitna pomoć na licu mesta
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Tokom dana na teritoriji Čačka došlo je do teške nezgode kada je eksplodirala plinska boca, a jedno lice je povređeno. Ono je vozilom Hitne pomoći dovezeno u Opštu bolnicu.
- Na urgentno prijemno odeljenje primljena muška osoba (27) zbog opekotina zadobijenih pri eksploziji plinske boce. Posle inicijalnog zbrinjavanja pacijent je primlljen u jedinicu intenzivne nege, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.
Više detalja o tome gde i pod kojim okolnostima je došlo do ove eksplozije za sada nije poznato.
Kurir/Rina
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