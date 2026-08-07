Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom dana na teritoriji Čačka došlo je do teške nezgode kada je eksplodirala plinska boca, a jedno lice je povređeno. Ono je vozilom Hitne pomoći dovezeno u Opštu bolnicu.

- Na urgentno prijemno odeljenje primljena muška osoba (27) zbog opekotina zadobijenih pri eksploziji plinske boce. Posle inicijalnog zbrinjavanja pacijent je primlljen u jedinicu intenzivne nege, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Više detalja o tome gde i pod kojim okolnostima je došlo do ove eksplozije za sada nije poznato.