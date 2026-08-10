Slušaj vest

Nestanak Nikole Mitića 10. avgusta 2020. godine prvobitno je tretiran kao klasičan slučaj nestale osobe, kada je porodica objavila i njegovu fotografiju u javnosti, verujući da je reč o misterioznom nestanku, da bi tek dve godine kasnije, tokom istrage protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, otkriveno je da je Mitić bio njihova četvrta žrtva!

Foto: Nestali Srbija

Otet na Dedinju, mučen na stadionu

Prema optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal, Mitić je otet dok je, kako se sumnja, bio na putu da se nađe sa sestrom. Belivukovom "škodom" prebačen je u restoran na stadionu FK Partizan, koji je grupa koristila kao bazu za sastanke i ispitivanja.

U javnosti su se pojavile fotografije nastale u prostorijama na stadionu, na kojima se vidi Mitić kako sedi prebijen, dok se u prostoriji nalaze i Veljko Belivuk, Srđan Lalić i svedok-saradnik Bojan Hrvatin.

- Brutalno su ga tukli i mučili u prostorijama stadiona koje su zvali "baza". Međutim, pošto su se uplašili da je neko mogao da vidi i prijavi policiji da su mladića oteli u sred dana, kod američke ambasade, a potom ga Belivukovim automobilom dovezli na stadion. Posle mučenja u bunkeru stadiona hitno su ga prebacili u kuću strave u Ritopeku, gde je mladić i ubijen. Srđan Lalić, koji je jedini među njima IT stručnjak, navodno je obrisao snimke sa sigurnosnih kamera koji pokrivaju prostorije koje su samo oni koristili na stadionu - rekao je ranije izvor Kurira i potom dodao:

- Presretnute poruke ukazuju da su bili u panici da ih neko ne prijavi i da ne dođe policije, zbog toga su sami prali kiselinom prostorije a onda pozvali svedoka saradnika Nikolu Spasojevića, koji je inače Miljkovićev kum, da odmah prekreči prostorije i reši se nameštaja - dodaje.

Iz komunikacije sa kriptovane aplikacije "Skaj" utvrđeno je da su vođe klana sumnjale da Mitić prati njihove aktivnosti, što je tokom ispitivanja i priznao.

Foto: Kurir

Jeza u "kući strave"

Nakon višesatnog mučenja na stadionu, Mitić je prebačen u kuću u Ritopeku, koja je u istrazi označena kao "kuća strave". Prema iskazima svedoka-saradnika, u ovom objektu je nastavljeno ispitivanje.

Srđan Lalić, okrivljeni saradnik, pred sudom je opisao da su mučili Mitića, lomili mu prste, udarali ga čekićem i tukli drvenim predmetima. Nakon toga, po nalogu vođa grupe, zadavljen je kablom, a potom ubijen nožem.

Foto: Printscreen

- Svi su ga ispitivali, otvorili su mu već i 'skaj'. Rekli su mi da radi za Lazara Vukićevića. Bio je prilično pretučen. Veljko mi je naložio da obrišem snimke sa kamera i da isključim kamere koje su snimale, da obrišem snimke sa fudbala, kako smo mi zvali stadion. Rekao je da kombijem prebacimo osobu do Ritopeka. Napred u kombiju su bili Dejan Tešić i Miloš Budimir, ja pozadi sa njim. Otišli smo do kuće u Ritopeku, tamo nas je dočekao Draganić, a Belivuk je u međuvremenu naredio da se uništi garnitura sa stadiona i ostali tragovi - rekao je Lalić i objasnio da su otetog Mitića tada odveli u skrivenu prostoriju u Ritopeku i dodao da su ga "faktički dvaput ubili".

Svedok saradnik Bojan Hrvatin govorio je takođe o ubistvu Nikole Mitića u Ritopeku, najpre je rekao da ga je zatekao odsečene glave, kao i da se videlo da je tučen i mučen.

"Nema bezobraznije" Putem Skaj aplikacije nakon zločina razmenjivali su poruke, verujući da policija ne može da dođe do njih. Kada su oteli Mitića, Belivuk je čestitao svima koji su učestvovali u "akciji". - Svaka čast svima - poručio je Belivuk na njihovoj grupi za dopisivanje. - Braćo, hvala. Svaka čast svima, ovo je desetka - dodao je Miljković. - Usred belog dana, pred ljudima, nema bezobraznije, sad ćemo da se maknemo - nastavio je Belivuk

Uništili telo

Prema svedočenju, telo je potom uneto u prostor namenjen uklanjanju tragova, gde je iskomadano i samleveno u industrijskoj mašini za meso. Ostaci su zatim spakovani u džakove i bačeni u reku Dunav.

Fotografije i video-snimci ubistava i uništavanja tela kružili su među pripadnicima klana preko aplikacije "Skaj", za koju su verovali da je nedostupna policiji.

Foto: MUP RS

Optužnica proširena 2022.

U junu 2022. godine, Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je proširenu optužnicu protiv uhapšenih pripadnika klana, kojom su, osim pet ubistava za koja su već bili optuženi, obuhvaćena i ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića.