Slušaj vest

Ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića jedan je od najpotresnijih događaja u novijoj istoriji zemlje. Atentat izvršen 12. marta 2003. godine pokrenuo je opsežnu policijsku akciju "Sablja", tokom koje je razbijen zemunski klan. Godinama kasnije, interesovanje javnosti za taj događaj ponovo je probudila i serija "Sablja", koja je izazvala veliku pažnju gledalaca širom regiona.

Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić otkrio je pre godinu dana u intervjuu za TV Pink detalje dramatične borbe za život premijera i opisao trenutke iz operacione sale koji su zauvek ostali urezani u njegovo sećanje.

"Odmah sam ga prepoznao"

- Sećam se svakog trenutka, svakog minuta, kao da je juče bilo - rekao je dr Ristić tada, a potom se i prisetio se da je tog dana trebalo da napusti operacionu salu, kada je stigao hitan poziv iz Kliničkog centra Srbije.

- Bilo je oko pola jedan. Taman sam izlazio iz operacione sale kada me je pozvala sekretarica direktora Kliničkog centra i rekla da odmah dođem. Odmah sam shvatio da se radi o vanrednoj situaciji i da je u pitanju veoma važan pacijent - ispričao je on.

Po dolasku u Urgentni centar bilo mu je jasno da je situacija izuzetno ozbiljna.

- Bila je velika gužva, vojska, mnogo ljudi...Kada sam ušao u ambulantu odmah sam ga prepoznao. Bio je strahovito bled, već intubiran, u toku je bila nadoknada krvi. Dreniran je bio grudni koš, a kada smo ga otvorili, zatekli smo izuzetno teške povrede srca. Metak je napravio ranu dugu oko šest centimetara. Izgubio je ogromnu količinu krvi - prisetio se kardiohirurg.

Foto: Printscreen/Youtube/Novo jutro

"Znali smo da takvi pacijenti nemaju šansu"

Iako je lekarski tim učinio sve što je bilo moguće, povrede koje je premijer zadobio bile su smrtonosne.

- Ušili smo ranu na srcu, ali smo svi bili svesni da takvi pacijenti praktično nemaju perspektivu. Kada mozak ostane bez krvi pet minuta, oporavak više nije moguć. Od trenutka ranjavanja do prijema u bolnicu prošlo je oko 40 minuta. Nadali smo se da će možda ostati u komi i da postoji makar minimalna šansa, ali je, nažalost, nije bilo - rekao je dr Ristić.

On je objasnio da je metak kojim je pogođen premijer izazvao razaranja kakva se retko viđaju.

- Pogođen je specijalnim oružjem. Takav metak prilikom prolaska razara tkivo i ostavlja katastrofalne posledice. Živeo je još oko pola sata, četrdesetak minuta nakon ranjavanja - zaključio je dr Miljko Ristić, opisujući jedan od najtežih trenutaka u svojoj dugogodišnjoj lekarskoj karijeri.

Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP / Profimedia

Kurir.rs