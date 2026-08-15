Neizvesnost su dodatno produbile anonimne poruke koje je počela da dobija nakon nestanka sina. U njima su nepoznate osobe tvrdile da znaju šta se dogodilo Nemanji ili su je upućivale na različite ljude i adrese.

- Dobijala sam poruke sa veoma jezivim sadržajem. Sve sam sačuvala i pokazala inspektorima. Ne tvrdim da je bilo šta od toga istina, ali smatram da svaka takva informacija mora da bude proverena - kaže Karolina kada je uz suze citirala jednu od jezivih poruka koje je dobijala tokom ovih godina:

- Mislio je da će uspeti da se odbrane na tom ostrvu. Njih roknuli odmah i njega posle sekli i zakopali tamo. Lokacija kao na filmu - piše u poruci.