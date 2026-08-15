"SUMNJAM DA IZA NESTANKA MOG SINA STOJI VRAČARSKI KLAN" Nemanje Arsenovića nema već 3 i po godine, majka prvi put govori o njemu: "Dobijala sam jezive poruke"
"Ja znam da moj sin nije cveće i nisam došla da branim ni njegova dela ni njegove greške. Pravio je greške i nikada to nisam skrivala, ali kakav god da je bio, zaslužuje da znamo gde je i šta mu se dogodilo. Da je nešto skrivio, neka odgovara pred sudom. Daj Bože da je živ, pa makar bio i u zatvoru. Samo da znam istinu."
Ovim rečima započela je svoju potresnu ispovest za Kurir Karolina Savić, majka navijača Crvene Zvezde, Nemanje Arsenovića Arse (38) kome se svaki trag izgubio u februaru 2023, kada je poslednji put viđen na teritoriji Portugala. Od tada njegova majka živi u neizvesnosti, bez odgovora na pitanje koje je svakodnevno proganja.
Arsenović je, inače, odranije bio poznat pravosudnim organima i njegovo ime dovodilo se u vezu sa osobama bliskim škaljarskom klanu, a kako kaže njegova majka, ona nikada nije pokušavala da sakrije njegovu prošlost, ali ističe da, koliko zna, on nikada nije pripadao nijednom klanu.
U razgovoru za Kurir, Karolina prvi put otvoreno govori o svojim sumnjama da bi iza nestanka mogao da stoji vračarski klan, inače, beogradski ogranak kavačkog klana.
- Od prvog dana imam sumnju da iza nestanka mog sina stoji vračarski klan. Ja to ne tvrdim kao činjenicu, niti bilo koga optužujem, ali smatram da je to pravac koji bi morao detaljno da se proveri - kaže Karolina.
Spisak imena koji navodno imaju veze sa nestankom Arsenovića, majka je dostavila nadležnima, a inače reč je o licima koji su trenutno dostupni pravosudnim organima. Kako navodi, njene sumnje dodatno su se pojačale nakon što je u javnosti objavljeno da je navodni vođa vračarskog klana Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara uhapšen u Španiji, gde se, navodno, godinama skrivao od pravosuđa.
- Kada sam čula da je Vušović uhapšen u Barseloni i da se ispostavilo da je sve vreme bio tamo, odmah sam pomislila na Nemanjin nestanak. Moj sin je u tom periodu boravio u Španiji i Portugalu. Plašim se da nije slučajno naleteo na pripadnike tog klana s obzirom na prošlost. To je moj strah i moja sumnja - priča ona.
Podsetimo, Džoni sa Vračara uhapšen je u oktobru 2024. godine u Barseloniu međunarodnoj akciji policije i Interpola zbog sumnje da je sa odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom organizovao kriminalnu grupu koja stoji iza mnogih ubisava i pokušaja likvidacija.
"Tada je sebi navukao probleme"
Sumnje su se pojačale iz razloga što je, prema tvrdnjama njegove majke, Nemanja godinama pre nestanka dobijao pretnje, koje su usledile nakon ubistva njemu bliskog prijatelja. Kako je ispričala, Nemanja je u tom periodu najpre otišao u Holandiju, a vesti o sudbini mladića iz njegovog rodnog kraja teško su ga potresale.
- Jedan momak koji je odrastao sa mojim sinom stradao je na jeziv način. Nemanji su tada stizale i uznemirujuće fotografije brutalnih ubistava u Beogradu. Bio je u očajnom stanju i stalno je govorio da želi da se osveti. Verujem da je u tom rastrojstvu nekome rekao da će se osvetiti i mislim da je upravo tada sebi navukao probleme - kaže majka i dodaje da je za pretnje ona saznala tek kasnije. Karolina se priseća i da je nakon hapšenja pojedinih pripadnika kriminalne grupe Nemanja verovao da je tome došao kraj.
- Pozvao me je i rekao: "Mama, sada ćemo malo lakše da dišemo svi. Idi na ručak, počasti se, zlotvori su pohapšeni." Mislio je da ćemo konačno imati mir, ali se nikada nije oporavio od svega što je proživeo. Posle svega više nije želeo da ostane u Holandiji i odlučio je da ode u Španiju, a potom i Portugal - ispričala je majka nestalog muškarca.
Neizvesnost su dodatno produbile anonimne poruke koje je počela da dobija nakon nestanka sina. U njima su nepoznate osobe tvrdile da znaju šta se dogodilo Nemanji ili su je upućivale na različite ljude i adrese.
- Dobijala sam poruke sa veoma jezivim sadržajem. Sve sam sačuvala i pokazala inspektorima. Ne tvrdim da je bilo šta od toga istina, ali smatram da svaka takva informacija mora da bude proverena - kaže Karolina kada je uz suze citirala jednu od jezivih poruka koje je dobijala tokom ovih godina:
- Mislio je da će uspeti da se odbrane na tom ostrvu. Njih roknuli odmah i njega posle sekli i zakopali tamo. Lokacija kao na filmu - piše u poruci.