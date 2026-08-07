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Stravičan incident dogodio se sinoć u nemačkom gradu Vajnhajmu, a u njemu je teško ranjen srpski državljanin (41).

Kako prenose nemački mediji, u četvrtak uveče policiji je stigao poziv upomoć od 39-godišnje žene, koja je navela da se plaši da će joj suprug nauditi.

-Patrola je ušla u kuću kako bi razgovarala sa ženom i razjasnila situaciju. U tom trenutku se pojavio njen 41-godišnji suprug, koji je prethodno bio u drugom delu kuće. Muškarac je uzeo lopatu i njome počeo verbalno i fizički da preti policajcima i supruzi. Policajci su se, zajedno sa ženom, povukli iz kuće na ulicu, a muškarac nije prestajao sa pretnjama. Svi pokušaji policije da nateraju muškarca da spusti lopatu su propali. Čak ni upotreba biber-spreja nije imala efekta. Odjednom je muškarac direktno krenuo u napad na službena lica, a jedan policajac je tada zapucao ka njemu - ispričao je izvor blizak slučaju za nemačke medije.

Prema rečima očevidaca, čula su se najmanje tri pucnja. Srbin je pogođen u predelu grudi i stomaka.

- Hitna pomoć ga je sa povredama opasnim po život prevezla u bolnicu, gde je hitno operisan i nalazi se na intenzivnoj nezi. Supruga i policajci nisu povređeni - ispričao je jedan svedok za portal sueddeutsche.de.

Mežutim, dok je policija tokom noći obezbeđivala dokaze i vršila uviđaj na ulici, 34-godišnji brat upucanog muškarca je automobilom namerno uleteo u ograđeni prostor i zonu zabrane.Tom prilikom je povredio ruku jednom od policajaca na dužnosti.

Policija je odmah zaustavila vozilo i uz primenu sile savladala i uhapsila nasilnog vozača zbog pružanja otpora.