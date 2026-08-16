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Više od tri godine nakon što je Nemanja Arsenović Arsa bez traga nestao u Portugalu, njegova majka Karolina Savić i dalje vodi iscrpnu borbu da sazna šta se dogodilo njenom sinu. U potresnoj ispovesti za Kurir prvi put otvoreno govori o poslednjem zagrljaju sa Nemanjom, porukama koje su joj probudile sumnju da nešto nije u redu, kao i o svom uverenju da bi iza njegovog nestanka mogao da stoji vračarski klan, koji je predvodio Nikola Vušović.

1/4 Vidi galeriju Nemanja Arsenović Foto: Privatna arhiva

Nemanjina majka se prisetila i poslednjeg susreta sa sinom, koji se dogodio u Barseloni. Taj rastanak danas opisuje kao uspomenu koju neprestano vraća u mislima.

- Nikada nije voleo da se slika. Molila sam ga da napravimo selfi i tada je pristao. Rekao mi je: "Ajde, mama." Ispratio me je i rekao: "Ne sekiraj se, dolazićeš ti kod mene."To je bio poslednji put da sam ga zagrlila.Nisam ni slutila da ga više nikada neću videti - priseća se Karolina.

Dodaje da su njih dvoje bili veoma bliski i da gotovo nije prolazio dan a da se nisu čuli.

- Nikada nismo završavali razgovor, a da mi nije rekao: "Mama, volim te." Ja bih njemu isto odgovorila i to su bile naše poslednje reči svaki put. Zato mi je bilo odmah čudno kada je komunikacija počela da se menja - govori ona. Naime, početkom februara 2023. godine Karolina kaže da je primetila da nešto nije u redu.

- Svaka majka oseti kada nešto nije kako treba. Poslednja poruka stigla je 11. februara 2023. godine. Pisalo je da je na pumpi i da žuri, kao i da se neko vreme neće često javljati. To nije ličilo na njega. Tada sam već znala da nešto nije u redu - kaže ona.

Karolina Savić Foto: Privatna arhiva

Pokušala je, dodaje, da proveri da li zaista komunicira sa sinom.

- Tražila sam da mi napiše moje inicijale, nešto što samo nas dvoje znamo. Dobila sam odgovor, ali meni to nije bilo to. Od tog trenutka počinje moj pakao - navodi Karolina.

Ubrzo nakon toga porodica više nije uspevala da stupi u kontakt sa Nemanjom, a potraga koja je tada počela traje i danas.

Potraga širom Evrope Tokom prethodne tri i po godine majka se obraćala brojnim institucijama u Srbiji i inostranstvu, pokušavajući da dođe do bilo kakve informacije. - Dok dišem, nema predaje. Moja misija je da saznam šta se dogodilo mom detetu. Imam u planu da idem u Belgiju i Crnu Goru, gde god bude trebalo - ističe Karolina. Prema njenim rečima, u međuvremenu je putovala i u Portugal, ali i u Španiju, gde je razgovarala sa istražiteljima koji se bave ovim slučajem. - Rekli su mi da slučaj neće biti zatvoren dok ne dođu do novih saznanja. Navela sam im više pravaca koje sam čuli kroz razne poruke i informacije, a oni su obećali da će sve proveriti - kaže ona u nadi da će istraga dati odgovore.

"Nemoguće je da se nije javio"

Karolina kaže da joj je najteže da poveruje da se njen sin za skoro četiri godine nijednom nije javio.

- Nemoguće je da se ne javi. Nemanja je bio snalažljiv. Da je mogao, našao bi način da mi pošalje makar jednu poruku. Jednu jedinu reč. Zato strahujem da se nešto dogodilo - priča ona. Govoreći o sinu, ponavlja da nikada nije pokušavala da ga predstavi drugačijim nego što jeste.

- Bio je temperamentan, umeo je da upadne u problem, ali nije bio monstrum kakvim su ga pojedini predstavljali. Bio je inteligentan momak koji je mogao da izabere i drugačiji život. Ja od toga ne bežim - kaže Karolina i dodaje da već dugo živi u strahu, ali i nadi da će zazvoniti telefon i da će neko reći gde je Nemanja.

Na kraju razgovora upućuje apel da slučaj njenog sina ne bude zaboravljen.