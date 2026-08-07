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Danas oko 14.30 sati došlo je do saobraćajne nesreće na Gazeli u kojoj je jedna osoba odmah prevezena u Urgentni centar.

Kako saznajemo, došlo je do lančanog sudara tri vozila.

Prema informacijama koje posedujemo, saobraćajna nesreća se dogodila u smeru ka Nišu.

- Jedna osoba je prevezena kolima Hitne pomoći u Urgentni centar, dok je druga osoba dobila uput da se javi doktoru - kaže izvor "Blica".

Na ovoj deonici puta stvaraju se gužve.

Kurir/Blic

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