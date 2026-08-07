DRAMATIČNO HAPŠENJE OPASNOG BEGUNCA U BEOGRADU! Pokušao da pobegne, policajci ga stigli i bacili na zemlju - POGLEDAJTE! Evo šta mu se sve stavlja na teret
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko obaveštajni rad, UKP PU za grad Beograd, PU Valjevo, Specijalne antiterorističke jedinice, u Beogradu, uhapsili su M. S. (30) za kojim su raspisane potrage PU Valjevo i PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za borbu protiv droga.
Potraga od strane PU Valjevo raspisana je za krivična dela protivpravno lišenje slobode i zlostavljanje i mučenje, a potraga policijskih službenika PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za borbu protiv droga za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Valjevu osumnjičenom je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.
Kako se vidi na dramatičnom snimku hapšenja, M.S. je pokušao da pobegne, ali su ga policajci stigli i uhapsili.