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Policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko obaveštajni rad, UKP PU za grad Beograd, PU Valjevo, Specijalne antiterorističke jedinice, u Beogradu, uhapsili su M. S. (30) za kojim su raspisane potrage PU Valjevo i PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za borbu protiv droga.

Potraga od strane PU Valjevo raspisana je za krivična dela protivpravno lišenje slobode i zlostavljanje i mučenje, a potraga policijskih službenika PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za borbu protiv droga za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Valjevu osumnjičenom je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

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Kako se vidi na dramatičnom snimku hapšenja, M.S. je pokušao da pobegne, ali su ga policajci stigli i uhapsili.

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