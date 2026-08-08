PAO S 5,5 KILA MARIHUANE! Policija u Kruševcu zaustavila sumnjici auto: Stariji muškarac (65) prevozio drogu, odmah mu stavili lisice
Policija u Kruševcu uhapsila je D. S. (65) iz Batočine zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je u njegovom automobilu pronađena veća količina materije za koju se sumnja da je marihuana.
Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni je uhapšen zahvaljujući efikasnom operativnom radu policijskih službenika.
Prilikom kontrole vozila kojim je upravljao na području Kruševca, policija je pronašla pet kesa sa ukupno oko 5,5 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti sproveden tužiocu.