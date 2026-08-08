Policija u Kruševcu uhapsila je D. S. (65) iz Batočine zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je u njegovom automobilu pronađena veća količina materije za koju se sumnja da je marihuana.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni je uhapšen zahvaljujući efikasnom operativnom radu policijskih službenika.