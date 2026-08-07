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Radnik somborskog “Signala” Predrag Latinović (62) iz Apatina, koji je sa kolegom poginuo na putu između Šapca i Loznice, kod mesta Ribari, kada je na njih, dok su izvodili radove, naleteo kamion, sahranjen je danas u Apatinu.

Na gradskom groblju okupilo se nekoliko stotina ljudi koji su odali počast tragično stradalom putaru i ispratili ga do njegove večne kuće. Predrag je iza sebe ostavio suprugu, ćerku, sina i dve unuke.

Foto: Kurir

-Dugo godina je radio u trgovinskom preduzeću “Podunavlje”, nakon privatizacije otvorio je sa kolegama privatnu prodavnicu, da bi poslednje dve i po godine bio zaposlen u somborskom “Signalu”. Bio je izuzetno vredan, dobar i porodičan čovek, pravi domaćin. Iako je morao da se snalazi nakon privatizacije firme u kojoj je dugo radio, ni dana nije bio besposlen. Radio je svuda gde je trebalo radnika i nije se libio ni jednog posla, kako bi njegova porodica imala za život i za školovanje dece, priča jedan od Predragovih komšija.

Blizak član porodice teškim glasom priča da su svi još u šoku od srede kada im je strašna vest promenila život iz korena i zavila ih u crno.

-Peđa je u ponedeljak otišao na teren. Svaki dan se čuo sa svojima, pa i veče pre nesreće. Ništa nije nagoveštavalo da će se narednog jutra dogoditi veliko zlo. Supruga je na vestima čula za ovu vest. Znala je da je i on negde u blizini mesta gde su naveli da su poginuli radnici, pa ga je odmah pozvala telefonom. Tada još nije bilo objavljeno koja je firma u pitanju. Kako se nije javljao, bila je uporna, ali je negde tešila pomisao da telefon zvoni što joj je bio neki znak da je sve u redu, da je možda, kako to često čini, ostavio telefon u kamionu. Negde oko 10 sati pozvali su ih iz firme i rekli da se dogodila nesreća..., kroz suze priča porodični prijatelj.

Foto: Kurir

Niko nije mogao da poveruje u vest koju su dobili. Od šoka i neverice, dopiralo im je do glave da se to zaista zbilo i da je njihov Predrag jedan od te dvojice stradalih.

-Danas, na dan sahrane, trebao je da se vrati sa terena. Jedva je čekao, kako bi opet bio sa porodicom, najviše željan unuka za koje je živeo. Bio je zadovoljan svojim životom. Imao je samo jednu želju da mu sin, master šumarski inženjer, pronađe posao. Bili su jedna složna i srećna porodica, do ove tragedije u kojoj su izgubili glavu porodice, divnog i posvećenog supruga, oca i dedu, kaže naš sagovornik, jedan od brojnih prijatelja tragično stradalog Apatinca i njegove porodice.