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Policija Bavarske saopštila je da je uhapsila napadača koji je krajem jula pucao na vilu srpskog državljanina.

Kako prenose nemački mediji, napadač je 22-godišnji Grk, koji je uhapšen “van Bavarske”.

Sve se desilo 25. jula, u pet časova ujutru kada je odjeknulo više pucnjeva u mirnoj stambenoj ulici u Feldmohingu. Mnoge komšije su se trgle iz sna, misleći da su u pitanju petarde. Tek kada je stigla policija, postalo je jasno da je pucano na kuću njihovog komšije.

Napadač došao i pobegao biciklom

Prema informacijama nemačkih medija, napadač je na mesto napada došao biciklom. Od oružja je imao samo pištolj, a njegova meta je bila vila jednog 49-godišnjeg srpskog trgovca nekretninama i automobilima. Portparolka tužilaštva Minhena I, Julijane Groc, izjavila je da su meci pogodili fasadu kuće.

"Dva metka probila su prozore spavaće sobe. Vlasnik kuće je tom prilikom lakše povrijeđen, ali nije direktno pogođen metkom".

Nakon pucnjave, napadač je pobegao biciklom. On je, u međuvremenu, izveden pred istražnog sudiju i na zahtev suda smešten u istražni zatvor u Bavarskoj. Ovaj Grk se tereti za pokušaj razbojničke iznude i opasnu telesnu povredu.

Motiv ostaje nepoznat

Zašto je došlo do pucnjave na vilu, ostaje nejasno. Prema informacijama medija, žrtva je trgovac automobilima, koji poseduje i agenciju za nekretnine u Grunvaldu. Da li je napad povezan sa novcem? Ili je bila reč o upozorenju? Tužilaštvo iz taktičkih razloga te činjenice da je istraga u toku, nije iznelo detalje. Žrtva nije želela da komentariše.

Strogo obezbeđena vila

Ono što je primetno na prvi pogled jeste da vila bogatog Srbina izuzetno dobro obezbeđena: na prozorima su postavljene debele rešetke, a na fasadi kamere. Upravo su kamere, kako se pretpostavlja, snimile napadača tokom pucnjave i bekstva biciklom.

Prema izjavi jednog stanovnika ove četvrti, ovde živi mnogo bivših radnika BMW-a. Većinom su to porodične kuće, neke sa bazenom u dvorištu. Nikada im se nije desio sličan incident.

Većina komšija tog jutra čula je četiri pucnja – osim jedne žene koja tvrdi da su bila samo dva. Nakon napada, policija je stigla u velikom broju

"Ulicu su potpuno blokirali", rekao je jedan stanovnik. "Forenzičari su obeležili mesta gde su ležale čaure".

Policajci su ispitivali i komšije u blizini mesta pucnjave. Na kraju, ispostavilo se da je istraga dala rezultate, jer je napadač uhapšen, iako se još uvek ne zna motiv napada.