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U beogradskom naselju Rakovica, u Ulici Stojana Jankovića, juče oko 3 sata ujutru odjeknula je snažna eksplozija koja je iz sna podigla i uznemirila čitav komšiluk.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba aktivirala je eksplozivnu napravu, a zastrašujuća detonacija osetila se u širem delu ovog dela grada.

Na mestu na kom je naprava bačena ostala su vidljiva i velika oštećenja na asfaltu, dok je od siline detonacije nastao krater.

Udarni talas bio je toliko jak da je lomio stakla na prozorima okolnih zgrada, dok je na jednom parkiranom automobilu u blizini pričinjena znatna materijalna šteta. Puka je sreća što u to doba nije bilo prolaznika na ulici, pa niko nije povređen.

Odmah po prijavi, na lice mesta u Rakovici stigle su brojne ekipe policije koje su blokirale taj deo ulice i obavile uviđaj.