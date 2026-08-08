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Prava drama odigrala se sinoć na Pazarskoj plaži u Ribariću, u opštini Tutin, gde je pod još nerazjašnjenim okolnostima izbio požar na skupocenom gliseru.

Čamac je potpuno izgoreo, nakon čega je delimično potonuo, dok su na licu mesta ostali samo njegovi uništeni delovi.

Prema rečima očevidaca, neposredno pre nego što je čamac zahvatio plamen, iz njega je izašao mlađi muškarac. Njega su, navodno, primetili radnici koji su se nalazili u blizini, ali ga niko od prisutnih nije poznavao. Mladić se potom udaljio, a njegov identitet za sada nije utvrđen, navodi portal sandzakdanas.rs.

Policija je odmah izašla na teren i trenutno se utvrđuje vlasništvo nad plovilom, identitet pomenutog mladića, kao i tačan uzrok požara.

Meštani koji su viđali gliser pre požara kažu da je reč o skupocenom plovilu sa vrednim motorom.

Čamac nakon požara nije mogao da se pomeri ni nekoliko metara, a očekuje se da će biti izvučen iz vode radi detaljnog pregleda.

Očevici su telefonima zabeležili trenutke stravičnog požara.