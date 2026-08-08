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Restoran brze hrane "Kuća Kobasica" u Rumenačkoj ulici u Novom Sadu opljačkan je jutros u ranim jutarnjim satima, a policija je ubrzo nakon toga uhapsila osumnjičene.

Prema informacijama objavljenim na Instagram stranici 192, pripadnici policije brzom reakcijom locirali su i priveli osobe za koje se sumnja da su učestvovale u pljački.

Kako se navodi, uhapšene su najmanje dve osobe koje su se nalazile u automobilu marke audi. Hapšenje je izvedeno u Pasterovoj ulici, svega nekoliko desetina metara od restorana koji je bio meta pljačke.

Na mestu događaja policija je obavila uviđaj i prikupila tragove koji bi trebalo da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti slučaja.

Uviđaj je izvršen i u Pasterovoj ulici, gde su osumnjičeni pronađeni i uhapšeni.