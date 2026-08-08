FILMSKA POTERA U NOVOM SADU: Lopovi opljačkali fast fud - policija ih odmah uhvatila! (FOTO)
Restoran brze hrane "Kuća Kobasica" u Rumenačkoj ulici u Novom Sadu opljačkan je jutros u ranim jutarnjim satima, a policija je ubrzo nakon toga uhapsila osumnjičene.
Prema informacijama objavljenim na Instagram stranici 192, pripadnici policije brzom reakcijom locirali su i priveli osobe za koje se sumnja da su učestvovale u pljački.
Kako se navodi, uhapšene su najmanje dve osobe koje su se nalazile u automobilu marke audi. Hapšenje je izvedeno u Pasterovoj ulici, svega nekoliko desetina metara od restorana koji je bio meta pljačke.
Na mestu događaja policija je obavila uviđaj i prikupila tragove koji bi trebalo da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti slučaja.
Uviđaj je izvršen i u Pasterovoj ulici, gde su osumnjičeni pronađeni i uhapšeni.
Za sada nije poznato šta je tačno ukradeno iz restorana, niti kolika je materijalna šteta. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.