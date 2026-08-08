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Nešto posle 12.30 časova izbio je požar na kući u Garićskoj ulici u Prokuplju. Vatrogasci su na terenu i u toku je gašenje.

Kako saznajemo, za sada nije poznat uzrok požara, ali se pretpostavlja da je vatra najverovatnije izbila iz klima-uređaja.

Foto: B.R

U trenutku izbijanja požara vlasnici su bili u dvorištu, pa su odmah pozvali vatrogasce.

Problem predstavlja to što je reč o gusto naseljenom delu grada, zbog čega postoji opasnost da se vatra proširi i na okolne kuće.