Vatrogasci gase požar u Garićskoj ulici, vlasnici bili u dvorištu kada je vatra izbila
Hronika
GORI KUĆA U PROKUPLJU! Sumnja se da je požar krenuo iz klima-uređaja, vatrogasci se bore sa stihijom u gusto naseljenom delu grada (FOTO)
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Nešto posle 12.30 časova izbio je požar na kući u Garićskoj ulici u Prokuplju. Vatrogasci su na terenu i u toku je gašenje.
Kako saznajemo, za sada nije poznat uzrok požara, ali se pretpostavlja da je vatra najverovatnije izbila iz klima-uređaja.
Foto: B.R
U trenutku izbijanja požara vlasnici su bili u dvorištu, pa su odmah pozvali vatrogasce.
Problem predstavlja to što je reč o gusto naseljenom delu grada, zbog čega postoji opasnost da se vatra proširi i na okolne kuće.
Kurir.rs
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