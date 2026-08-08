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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Z. Ć. (57) zbog sumnje da je 6. avgusta na sedmom spratu stana, na Novom Beogradu, na svirep način lišio života svoju majku Milku Ćosović (82), uglednog oftalmologa.

Ovim povodom tužilaštvo se oglasilo saopštenjem u kojem su naveli da se Z.Ć. branio ćutanjem.

-Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Z. Ć. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora viša od 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopštilo je VJT.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, za koje mu preti od 10 godina do doživotne robije.

Zgrada u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir

-Postoje osnovi sumnje da je Z. Ć. 6. avgusta oko 14.30 časova na terasi stana, nakon verbalnog sukoba lišio života svoju majku M.Ć., tako što joj je rukama i nogama zadao više udaraca u predelu glave i tela. Pri tome je osumnjičeni i pored njenog dozivanja pomoći, nastavio da joj zadaje udarce nanevši joj povrede od kojih je oštećena ubrzo preminula - dodaju iz Višeg tužilaštva.

Kako smo ranije pisali, komšije kažu da je Milka kobnog dana došla iz staračkog doma, u kojem živi, kod sina da mu spremi ručak, ali da je ubrzo došlo do svađe, tokom koje je on nasrnuo na nju i počeo da je tuče sve dok nije izdahnula. Njene krike čule su komšije i alarmirale policiju koja je zatekla muškarca na terasi njegovog porodičnog stana na sedmom spratu, kako pokušava da skoči, ali su ga u tome sprečili i uhapsili.

- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!". Bilo je strašno. Posle toga je nastala jeziva tišina. Niko nije mogao ni da zamisli da se unutra dogodio ovakav horor- ispričao je jedan od stanara zgrade za Kurir.

Drugi komšija tvrdi da je Z.Ć. bio poznat po agresivnosti i problematičnom ponašanju.

- Svi smo ga se klonili jer smo znali da nije baš svoj i da verovatno ima psihičkih problema, ali sam čuo i da se lečio. Postoje priče i da je tukao pokojnog očuha, ali nismo čuli da li je i pre bio nasilan prema majci - navodi komšija uhapšenog.

Komšije čule zapomaganje nesrećne žene Foto: Kurir

Kako saznajemo, nesrećna žena ima dva sina, a pre godinu i po dana joj je preminuo suprug iz drugog braka.

- To ju je načisto dotuklo i njeno zdravlje je počelo naglo da propada. Nikako nije mogla da se nosi sa smrću voljenog partnera. Svi smo bili uz nju, ali ona se dosta povukla, a sada čujemo i da joj je sin ovako presudio. Teška nesreća ju je pratila. Strašna tragedija - rekao je za Kurir doktorkin prijatelj.