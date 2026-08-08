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Dvojica radnika fabrike „Le Belier“, starosti 48 i 41 godinu, povređena su u incidentu u ovoj kikindskoj fabrici i zbrinuta u Opštoj bolnici.

Kako je Kuriru rečeno u kikindskoj bolnici, povređeni nisu životno ugroženi. Jedan od njih zadobio je povredu oka i, nakon pregleda i ukazane pomoći, upućen je na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Drugi radnik zadobio je posekotinu na ruci. Zbog sumnje na prelom, obavljaju se dodatni pregledi i snimanja.