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POVREĐENA DVOJICA RADNIKA U FABRICI U KIKINDI: Jedan zadobio povredu oka i prebačen u Novi Sad
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Dvojica radnika fabrike „Le Belier“, starosti 48 i 41 godinu, povređena su u incidentu u ovoj kikindskoj fabrici i zbrinuta u Opštoj bolnici.
Kako je Kuriru rečeno u kikindskoj bolnici, povređeni nisu životno ugroženi. Jedan od njih zadobio je povredu oka i, nakon pregleda i ukazane pomoći, upućen je na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.
Drugi radnik zadobio je posekotinu na ruci. Zbog sumnje na prelom, obavljaju se dodatni pregledi i snimanja.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do incidenta. Više detalja o okolnostima povređivanja očekuje se nakon uviđaja.
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