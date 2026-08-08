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Novi Pazar zavijen je u crno nakon tragične smrti mladog Emira B. (22), koji je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Donji Štoj, kod Ulcinja.

Nesrećni mladić sahranjen je danas oko 12 sati na Velikom groblju u Novom Pazaru, a njega su na večni počinak ispratili majka i brat, kao i mnogobrojni rođaci i prijatelji, prenosi portal Sandžak Danas.

Mladi Novopazarac izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 2.20 sati u Donjem Štoju kod Ulcinja, kada je, kako se sumnja, vozač automobila u kojem je bio, izgubio kontrolu nad volanom.

U automobilu su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, među kojima i Emirov brat Hamza, koji je, prema ranije dostupnim informacijama, teško povređen.

Za izazivanje nesreće osumnjičen je takođe Novopazarac Z.M., kome je Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo zadržavanje do 72 sata, preneli su ranije crnogorski mediji.

U istoj nesreći, još jedan mladić zadobio je lake povrede. Nakon udesa, nadležni su nastavili postupanje u okviru istrage povodom okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.