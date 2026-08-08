Slušaj vest

Novi Pazar zavijen je u crno nakon tragične smrti mladog Emira B. (22), koji je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Donji Štoj, kod Ulcinja. 

Nesrećni mladić sahranjen je danas oko 12 sati na Velikom groblju u Novom Pazaru, a njega su na večni počinak ispratili majka i brat, kao i mnogobrojni rođaci i prijatelji, prenosi portal Sandžak Danas.

Mladi Novopazarac izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 2.20 sati u Donjem Štoju kod Ulcinja, kada je, kako se sumnja, vozač automobila u kojem je bio, izgubio kontrolu nad volanom.

U automobilu su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, među kojima i Emirov brat Hamza, koji je, prema ranije dostupnim informacijama, teško povređen.

Za izazivanje nesreće osumnjičen je takođe Novopazarac Z.M., kome je Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo zadržavanje do 72 sata, preneli su ranije crnogorski mediji.

U istoj nesreći, još jedan mladić zadobio je lake povrede. Nakon udesa, nadležni su nastavili postupanje u okviru istrage povodom okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

U saopštenju crnogorske policje dodaje se da se Z.M. sumnjiči da je nesreću izazvao pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. 

Ne propustiteHronikaUŽAS NA VELIKOJ PLAŽI KOD ULCINJA: Pijani vozač pokosio turiste iz Srbije
crnogorska-policija-traka.jpg
HronikaSTRAVIČNO NASILJE NA ADI BOJANI Novopazarac motkom tukao dvojicu mladića iz Tutina!
policija hapšenje vrna gora.jpg
HronikaDETE (3) POKOŠENO NA PEŠAČKOM PRELAZU U MLADENOVCU! Vozač "mercedesa" ga udario dok je bio na biciklu, mališan hitno hospitalizovan!
shutterstock_2533542681.jpg
HronikaPRVE FOTOGRAFIJE NESREĆE KOD INĐIJE U KOJOJ JE POVREĐEN SAOBRAĆAJAC: Službeni auto zgužvan, cela traka obustavljena (foto, video)
collage132132.jpg